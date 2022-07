VÍDEO: Wesley Safadão dança em passeio de barco após cirurgia para remoção de hérnia de disco

O cantor Wesley Safadão compartilhou com seus fãs um momento em família, na terça-feira (19). Ele apareceu em barco, dançando, mostrando que se recupera bem de uma cirurgia para a retirada de uma hérnia de disco (veja as imagens abaixo).

No vídeo, o artista aparece com a mulher e seus dois filhos, dançando uma música de sua autoria, mas que ainda não foi oficialmente lançada. O cantor destacou, nos stories de seu Instagram, que deve retomar sua agenda de shows nesta quarta-feira (20).

A cirurgia

O cantor passou por uma cirurgia para remoção de uma hérnia de disco no último dia 7 de julho. Antes, tinha de afastado dos palcos no dia 29 de junho após sofrer fortes dores nas costas e dormência nas pernas. Assim, ele foi diagnosticado com hérnia de disco e foi internado para realizar um “tratamento intenso”.

Em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, que foi ao ar no último domingo (17), ele falou sobre as fortes dores que sentia por causa do problema de saúde: “Para respirar, doía. Se eu quisesse encher o meu pulmão, eu sentia dor. Eu sentia muitas, muitas pinçadas assim. Era na perna direita, era na perna esquerda”, contou o cantor.

Nas suas redes sociais, ele também contou que, apesar de alguns desconfortos, sua recuperação após a cirurgia está sendo ótima.

“Vim dar um oi, dizer que estou muito feliz, acordei muito bem, graças a Deus. Já, já estamos de volta, recuperação está maravilhosa. Ainda sinto alguns desconfortos nas costas, onde foi a operação, na boca também está um pouco inchada, pela posição que fiquei na cirurgia, acabei machucando, por isso estou falando meio assim, talvez vocês não notem, mas ainda está bem machucado por dentro”, disse.

