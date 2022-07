Haxixe, crack e skank:Rapper Orochi é preso por porte de drogas

O rapper Orochi e mais três pessoas foram presas nesta sexta-feira (1) no Rio de Janeiro por porte de drogas, de acordo com notícia veiculada pelo portal G1.

Orochi dirigia sua BMW x6 azul quando foi abordado pelos policiais em uma avenida de Niterói, na região metropolitana do Rio.

Dentro do carro, os policiais encontraram pequenas quantidades de haxixe, crack e Skank e foram levados para a delegacia. Diante da quantidade considerada pequena, eles foram liberados após assinarem um termo circunstanciado por porte de drogas para consumo próprio. O nome das três pessoas que acompanhavam o rapper no momento da blitz não foi divulgado.

Pitbull

A posse de maconha não é a única pendência na Justiça do rapper, atualmente. Ele também está sendo investigado em uma denúncia do ator Cauã Raymond, que foi atacado por dois cães da raça pitbull que teriam fugido da casa do cantor.

OPEN MACONHA

Orochi não é o único artista a ter problemas com a polícia nos últimos tempos por causa de drogas. O cantor Felipe Ret também está sendo investigado pela polícia carioca sob a acusação de que teria dado uma festa “open maconha” em seu aniversário, no Vivo Rio, sul do Rio de Janeiro.

Nas redes, Ret tinha postado um balde cheio de cigarros que, ao que tudo indica, seria maconha que estaria à disposição dos convidados. Aliás, o cantor recentemente lançou sua própria marca de maconha, a Ret Kush, a mesma que teria sido distribuída durante a festa. A marca do cantor já é inclusive internacional, tendo chegado a alguns estados norte-americanos.

