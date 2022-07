Ex-BBB Natália Deodato revela que já foi vítima de tentativa de feminicídio: ‘Sofri muito’

A ex-BBB Natália Deodato, de 22 anos, falou sobre o impacto que a participação dela no reality show da TV Globo gerou na vida de sua família, que foi alvo de muitos comentários racistas nas redes sociais. Em entrevista ao GShow, a influenciadora revelou, também, que já foi vítima de uma tentativa de feminicídio: ‘Sofri muito’.

“Saí de casa muito cedo para conseguir ter uma vida melhor e poder oferecer uma vida melhor às pessoas que amo. Casei cedo, já sofri tentativa de feminicídio, tentei suicídio, me cortei... Sofri muito. As pessoas julgam, mas não sabem da sua realidade, nem da sua história”, revelou ela.

A mineira também contou que, ao sair do programa, se assustou com a quantidade de ameaças e xingamentos de cunho racistas que foram direcionados aos seus parentes nas redes sociais. “Foi um período bem difícil. A minha família sofreu muito. Antes mesmo de conseguir me acolher, tive que acolher eles. Tive que estar ali perto deles, acalmando, e precisei retomar as rédeas da minha vida e raciocinar primeiro tudo que estava acontecendo”, lembrou.

Segundo ela, foi difícil absorver toda aquela situação e mensurar o quanto sua família foi afetada: “O mais pesado [pós-BBB] foi a reação com a minha família, que sofreu várias ameaças. Foi muito difícil lidar porque era uma mistura de medo e, ao mesmo tempo, alegria, mas dor também, por tudo que eu vivenciei dentro do reality e pelo que eles vivenciaram aqui fora. Minha mãe não tinha a dimensão do que era um reality como o BBB e, até eu, mesmo após ter saído e descoberto tudo que aconteceu, tenho dificuldade de mensurar o impacto de tudo isso”, disse.

A ex-BBB também falou na entrevista sobre muitos momentos difíceis que ela viveu na infância pobre na periferia. “A minha vida nunca foi fácil. As pessoas que me viam no BBB acham que eu tinha uma vida de mar de rosas, que cresci em uma família bem estruturada, mas nasci em periferia e perdi meu pai com 3 anos. Minha mãe morou na lona e tirava o que ela tinha de comer para me dar. Eu, vendo aquela situação, sempre quis ser independente.”

Mas, apesar de todas as dificuldades, a ex-BBB afirma que o reality show a ajudou a se estabelecer como influencer digital e que ela vai continuar correndo atrás. “Condição eu nunca tive, mas sempre fui uma mulher muito sonhadora. Não importa se vai ser nas mídias ou fora das mídias, vou continuar fazendo o meu dever, que é correr atrás dos meus sonhos, batendo nas portas e buscando oportunidades.”

Ela também falou que sonha em realizar os sonhos dos seus familiares: “Quero levar meus irmãos para a Disney. Dar uma experiência nova, mostrar uma realidade diferente e dizer, ‘olha, vocês também podem sonhar’. Sei que, no momento certo, vou conseguir. E é isso que eu carrego: minha fé e meus sonhos”, concluiu.

Falta de oportunidades

Recentemente, Natália já tinha falado em uma entrevista à revista “Quem” sobre as mudanças na sua vida após o BBB22 e lamentou ao dizer que “as oportunidades não são iguais para todos”.

“Ainda é muito pouco tempo. A gente sabe que as oportunidades não são iguais para todos, mas estou feliz e já consegui realizar umas coisas simples, bobas, básicas... Meu maior sonho é poder dar uma casa e um carro para a minha mãe. Também quero poder pagar um estudo para os meus irmãos, dar uma boa estrutura e uma vida melhor para eles. Ainda não alcancei esse sonho, mas estou feliz pelo pouquinho, por cada degrau que vou caminhando e subindo”, afirmou.

Ainda na entrevista, Natália falou sobre o vitiligo, doença que a faz ter manchas claras na pele de todo o corpo, e sobre a visibilidade que deu ao tema ao participar do programa na TV aberta.

“É um responsabilidade muito grande porque achei que poderia gerar um impacto, mas não achei que seria tão forte. Porque hoje tem pessoas não só no Brasil que se inspiram em mim, nessa referência de pessoa com vitiligo, de uma pessoa que tem um tipo fora do padrão e que se expõe, mas também pessoas da Angola, dos EUA, do México, que me seguem e falam: ‘Nati, você me ajuda, me dá força’”, ressaltou a ex-BBB.

