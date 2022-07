Esposa de Chay Suede se inspira em Luma de Oliveira e aposta em ‘coleira’; confira

A atriz Laura Neiva surpreendeu seus seguidores na noite da última quinta-feira (30) ao publicar em suas redes sociais cliques de um look inspirado na icônica “coleira” da ex-modelo Luma de Oliveira na década de 90.

O acessório preto contou com o nome do marido, o ator Chay Suede, escrito com pedras brilhantes.

Em 1998, Luma usou uma peça idêntica ao ser Rainha de Bateria da Tradição, no Rio de Janeiro, com o nome Eike gravado. Na época, ela era casada com o empresário Eike Batista e o tal colar deu o que falar.

Chay Suede em ‘Travessia’

Chay Suede está escalado para “Travessia”, a próxima novela do horário nobre da TV Globo, em que vai ser um dos protagonistas.

Segundo o ator, seu personagem na novela de Gloria Perez terá um caráter dúbio: “Não posso dizer se ele é ou não um vilão, mas é um cara de caráter dúbio, patinando”, revelou o famoso durante uma entrevista para a revista GQ.

Na trama da Globo, o personagem de Chay Suede cresceu no Maranhão e namora uma amiga de infância, vivida por Lucy Alves. Sendo um arquiteto, ele vai buscar preservar as casas históricas de São Luís, mas acaba mudando para o Rio de Janeiro.

Ele ainda revelou detalhes de uma cena da novela, que está prevista para estrear em outubro: “Um dia, esse cara, que é um arquiteto, vai para o Rio para conversar com alguém da construtora que quer derrubar as fachadas. Quando chega lá e vê toda aquela riqueza, ele fica balançado”, contou o ator.

Além das gravações no Brasil, a produção de dramaturgia viaja para Europa, onde vai filmar algumas cenas com parte do elenco principal. No continente, as cenas serão rodadas em Lisboa.

Vanessa Giácomo, Dandara Mariana, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero e Romulo Estrela estariam confirmados na nova novela de Gloria Perez.

