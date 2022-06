‘Oportunidades não são iguais para todos’, diz Natália Deodato sobre chances na carreira pós-BBB

A ex-BBB Natália Deodato, de 22 anos, falou sobre a mudança na vida profissional que teve após a participação no reality show da TV Globo. Mesmo revelando que tem aproveitado para ganhar dinheiro como influenciadora digital e melhorar a vida da família, a mineira lamentou ao dizer que “as oportunidades não são iguais para todos”.

“Ainda é muito pouco tempo. A gente sabe que as oportunidades não são iguais para todos, mas estou feliz e já consegui realizar umas coisas simples, bobas, básicas... Meu maior sonho é poder dar uma casa e um carro para a minha mãe. Também quero poder pagar um estudo para os meus irmãos, dar uma boa estrutura e uma vida melhor para eles. Ainda não alcancei esse sonho, mas estou feliz pelo pouquinho, por cada degrau que vou caminhando e subindo”, disse em entrevista à revista “Quem”.

A ex-BBB, que durante o BBB22 se relacionou com Eliezer, também falou que está solteira e que aproveita o momento para focar no trabalho. “O meu foco agora está muito mais na minha carreira do que no meu relacionamento, estou ficando mais quietinha, sabe? Eu sou muito reservada. No BBB22 era diferente, porque não tinha como, mas aqui fora, minha vida é mais reservada”, revelou.

A mineira contou que está morando no Rio de Janeiro e que, após o fim do reality show, não tem conversado com todos os ex-brothers.

“As comadres [Linn da Quebrada, Jessilane Alves e Nayara] seguem plenas, o Lucas [Bissoli] também gosto muito. Tem uma galerinha que sou mais chegada. Mantenho o respeito, a simpatia e o carinho, não mudou nada. A questão é que agora não tem mais jogo, então cada um tem suas prioridades, segue seu foco, aquilo que quer realmente focar na vida e, muitas vezes, não vai dar para estar junto porque os objetivos são diferentes”, disse.

Ainda na entrevista, Natália falou sobre o vitiligo, doença que a faz ter manchas claras na pele de todo o corpo, e sobre a visibilidade que deu ao tema ao participar do programa na TV aberta.

“É um responsabilidade muito grande porque achei que poderia gerar um impacto, mas não achei que seria tão forte. Porque hoje tem pessoas não só no Brasil que se inspiram em mim, nessa referência de pessoa com vitiligo, de uma pessoa que tem um tipo fora do padrão e que se expõe, mas também pessoas da Angola, dos EUA, do México, que me seguem e falam: ‘Nati, você me ajuda, me dá força’”, ressaltou a ex-BBB.

