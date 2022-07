Fátima Bernardes se emociona na despedida do ‘Encontro’ e garante: ‘É um momento feliz’

Fátima Bernardes se emocionou na despedida do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta sexta-feira (1º). Após dez anos à frente do matinal, ela passou o comando para os jornalistas Patrícia Poeta Manoel Soares. A apresentadora não segurou as lágrimas ao ser homenageada pela equipe: “Não é um momento triste, é um momento feliz”, disse ela.

O programa começou com Fátima mostrando os corredores da Globo e os bastidores do programa. Em seguida, membros da equipe se reuniram na entrada do estúdio para aplaudir a última entrada da apresentadora ao som da música “O Show Tem que Continuar”, cantada por Ferrugem. Já no palco, ela fez questão de abraçar as colegas Tati Martins e Mona Lisa Duperron.

“Gente, eu não sei o que falar. Muito obrigada. Eu não queria chorar, não é um momento triste, é um momento feliz”, destacou Fátima.

O programa especial também contou com a participação do ator Tony Ramos e de Alexandra Richter. Todos se divertiram revendo momentos importantes dos dez anos do programa.

No fim, Fátima passou o comando da atração para Patrícia Poeta e Manoel Soares: ”Como é bom fazer uma passagem de bastão com esse clima de festa e harmonia. Tive a felicidade de viver isso no Jornal Nacional, depois de 14 anos fiz uma passagem de bastão para a Patrícia Poeta. Hoje, vou chamar a Patrícia e o Manoel Soares para começar essa passagem”, disse.

Patrícia também encheu a apresentadora de elogios: “Você fez muito bonito aqui. Vendo todo mundo reunido esperando por você no maior carinho do mundo demonstram o amor que tem por você. Você pode mudar de programa, mas o que fica é o carinho, o que você plantou. Você deixa essas pessoas especiais que vão sempre relembrar de você”, disse.

“A transformação que você fez na minha vida e na vida da minha família. entendo a responsabilidade que é de herdar esse público maravilhoso”, ressaltou Patrícia.

Novos caminhos

Agora Fátima vai assumir o “The Voice Brasil”. Em entrevista à Ana Maria Braga, no programa de terça-feira (28), ela revelou o real motivo que a fez optar pela mudança. “Trabalho desde os 16 anos com dança, emendei no jornalismo, anos muito intensos. 10 anos de programa e 25 de jornalismo, foi uma dedicação imensa necessária e apaixonante que conciliei com minha vida. Agora queria algo diferente.”

Ela também disse que precisa de mais tempo para curtir a família e o namorado, Túlio Gadelha, com quem mantém um relacionamento à distância.

“Além dessa companhia [do namorado], parceria com ele, desse amor tão bonito e inesperado na minha vida, tem os amores mais antigos, de 24 anos, meus filhos, que dois estão indo viver na França. Além disso tive a questão do câncer que me fez refletir sobre muita coisa, achei que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tive medo de chegar um momento de dizer: ‘quando é que vou destinar um tempo para mim? Meu filho esta há dois anos lá e só fui uma vez. Não tive tempo, agora está indo a Laura, dá uma certa agonia de estar responsavelmente presa no dia a dia”, contou.

