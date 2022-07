Atriz Julia Dalavia, a Guta de ‘Pantanal’, revela ser bissexual

Como acontece com muitos famosos, Julia Dalavia, que interpreta Guta no remake de “Pantanal”, resolveu abrir o jogo e falar sobre sua sexualidade.

Em entrevista ao Jornal O Globo, a atriz disse que se identifica como uma pessoa bissexual, mas que prefere não focar muito neste assunto: “Tento tirar o foco disso, porque é algo muito natural. Se sou bi ou não, hétero ou não. Gosto de pessoas, com quem me identifico e conecto”.

Segundo a estrela da novela “Pantanal”, há tantas pessoas legais no mundo que ela prefere não se enquadrar numa coisa ou em outra.

"Pantanal": Antes da picada, Jove (Jesuita Barbosa) vive momentos de romance com Guta Julia Dalavia) (Divulgação/Globo)

O mesmo aconteceu com Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa, protagonistas do remake da novela “Pantanal”, que optaram em falar sobre o assunto após inúmeros boatos de que eles estariam namorando.

Durante uma entrevista ao ao “Fantástico” (Globo), a intérprete de Juma Marruá disse que é uma mulher de sexualidade múltipla e não mais bissexual, como tinha dito no passado: “Hoje, sou uma mulher múltipla. Hoje, nem coloco mais se eu sou bi [bissexual], o que eu sou. Eu me relaciono com pessoas. Se tem um coração que se conecta com o meu, é com essa pessoa que eu vou me relacionar”, explicou a famosa.

Além dela, Jesuíta Barbosa, que interpreta Jove em “Pantanal”, também teve sua intimidade exposta e optou em esclarecer que era bissexual. Antes de estrear na trama do horário nobre, ele revelou ainda que tinha terminado o namoro de sete anos com o ator e fotógrafo Fábio Audi.

Traição

Além de revelar sua sexualidade, Julia Dalavia falou ao jornal O Globo sobre o fim de um relacionamento. Segundo a famosa, ela terminou com um antigo namorado ao descobrir que tinha sido traída.

Ela disse que soube da traição por meio de amigas: “Muito chato ficar sabendo disso por terceiros. Lidei da forma que sei, que é o diálogo, mas preferia que esse tipo de coisa fosse trazida e resolvida dentro da relação. Meu desejo é que a verdade sempre se revele”, disse ela.

