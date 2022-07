‘Pantanal’: José Lucas e Trindade seguem brigando pelo amor de Irma

Irma (Camila Morgado) foi passar uma temporada na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), mas ao longo do tempo ela foi ficando e criando intimidade com outros personagens do remake de “Pantanal”.

Entre os mais próximos da tia de Jove (Jesuíta Barbosa) estão Trindade (Gabriel Sater) e José Lucas (Irandhir Santos), que se apaixonaram por ela e agora seguem tentando conquistar o coração da personagem de Camila Morgado na novela da Globo.

A disputa entre eles deve continuar nos próximos capítulos da trama de Bruno Luperi. Com o retorno de Irma, que viajou ao Rio de Janeiro para buscar a mãe, os dois peões vão começar uma briga para buscar o amor dela.

No remake de "Pantanal", Trindade (Gabriel Sater) manda recado para José Lucas (Irandhir Santos) (Reprodução/Globo)

Na trama, Trindade, que sempre conversa com o cramulhão, terá certeza que a volta dela será por um motivo específico: ele. Ao ouvir o diabo, o peão acaba dizendo para todos que a tia de Jove decidiu viver na fazenda por causa dele, principalmente depois de escutar ele tocar violão.

“Não é atrás do meu cheiro que ela vem vindo. Eu trouxe ela de volta com a minha viola. (...) E tá voltando de lá pra cair nos meus braços.”, dirá o forasteiro.

Já José Lucas, que estará ouvindo, vai enfrentar o amigo e dará risada da possibilidade: “Isso aí, cantando, até que ia ficar bonito. “Acho bom você mandar o seu cramulhão tomar mais cuidado com as coisas que diz”, dirá o filho mais velho de José Leôncio.

"Pantanal": José Lucas (Irandhir Santos) beija Irma (Camila Morgado) (Reprodução/Globo)

Vale destacar que a tia de Jove também será mãe no remake de “Pantanal”. Na mesma época que Juma, Irma vai engravidar de seu primeiro filho e o pai será o peão Xeréu Trindade (Gabriel Sater).

O misterioso peão conseguirá ter um breve relacionamento com ela, que momentaneamente vai esquecer de José Leôncio. Mas, Irma acabará sozinha após o nascimento da criança, já que Trindade, que tem pacto com o diabo, vai embora e pedirá para que José Lucas (Irandhir Santos) cuide de Irma e do bebê em sua ausência.

