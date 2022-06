Mãe de Wesley Safadão chora e pede orações após cantor ser internado para tratar hérnia de disco

Mãe de Wesley Safadão chora ao falar de doença do filho e pede que fãs façam orações (Reprodução/Instagram)

O cantor Wesley Safadão foi internado após sentir fortes dores nas costas e dormência nas pernas, na quinta-feira (29). Segundo comunicado da assessoria, ele sofre de hérnia de disco e ficará afastado temporariamente dos palcos para realizar um “tratamento intenso”. A mãe dele, Maria Valmira Silva, conhecida como Dona Bil, chorou nas redes sociais ao falar do quadro de saúde do filho e pediu orações.

“Boa tarde. Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus. Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço oração para a saúde dele a todos os fãs, amigos e familiares”, escreveu Dona Bil.

“Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer: cantar e encantar”, ressaltou ela no story, com uma música do filho ao fundo.

No comunicado oficial, a assessoria de Wesley Safadão destacou que ele “apresentou um quadro de espondilodicopatia degenerativa da coluna lombosacra associada a hérnia discal lombar, com importante compressão das estruturas neurológicas dentro do canal vertebral.”

Assim, a assessoria destacou que o artista “ficará internado para tratamento intenso e permanecerá em repouso até uma nova avaliação médica” e todos os shows programados até o dia 6 de julho foram cancelados.

Em seu último show em Campina Grande, na Paraíba, Wesley Safadão precisou da ajuda da mulher Thyane Dantas para entrar no avião e teve que viajar deitado após sentir fortes dores nas costas. Ele já tinha cancelado alguns compromissos profissionais por causa da questão de saúde, mas agora está afastado até realizar o tratamento.

