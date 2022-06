VÍDEO: Juliette leva criança no colo em aeroporto e deixa a mãe desesperada: ‘Devolve meu filho’

Juliette carrega criança no colo em aeroporto e deixa mãe desesperada (Reprodução/Twitter)

Juliette causou um alvoroço ao chegar ao aeroporto em Salvador, na Bahia, na quarta-feira (29). Ela foi muito tietada por fãs, em especial por um menino, chamado Nicolas, que correu e abraçou a cantora. Ela pegou a criança no colo e saiu caminhando, enquanto a mãe do garoto saiu correndo atrás e pedindo desesperada que a campeã do BBB21 devolvesse seu filho. A cena viralizou nas redes sociais e rendeu memes (veja abaixo).

“Não leva o meu filho não, minha gente, devolve o meu filho!”, pediu a mãe ao seguir Juliette, que estava rodeada de outros fãs. A cena divertiu os presentes que falavam que se tratava do filho perdido da cantora.

Em outro vídeo, é possível ver que o menino fazia o sinal de “não” para a mãe, enquanto seguia abraçando a ex-BBB. Na sequência, Nicolas voltou para os braços maternos.

Meu nome é Nazaré kkkkkkk não deixem criança comigo não que eu levo pra mim! 😂😂 https://t.co/WmlYDeAlKj — Juliette 🍎 (@juliette) June 29, 2022

Juliette voltava do Maranhão, onde se apresentou na festa de São João da Thay, na noite de terça-feira (28). Ela está em Salvador para cumprir mais compromissos profissionais.

Ela falou nos stories de seu Instagram sobre o assédio do fã mirim: “Uma criança chegou e se agarrou em mim, não soltava mais”, brincou a artista.

Veja abaixo os memes sobre a cantora carregando a criança no aeroporto:

é meu filho

devolve meu filho venha

É MEU FILHO

meu filho

devolve meu filho juliette pic.twitter.com/FjxyIMLOg4 — ray sem futuro 🍎 (@tuittaray) June 29, 2022

A mãe do menino assim pra juliette achando q ela ia levar o filho dela 🗣pic.twitter.com/WzBlctQZSS — taty 🍎 (@Tchxurubei) June 29, 2022

juliette no aeroporto de salvador out of context pic.twitter.com/rRDnlr2s3g — julia 🍎 (@cactusjuIi) June 29, 2022

Nova música

Juliette anunciou mais um lançamento musical. Nesta quinta-feira (30), a cantora divulga a música “Xodó”, seu próximo single.

A canção faz uma mistura de pop e forró, no clima de festas juninas, mas com muito romance. “A gente fez de uma forma moderna, mais divertida, pra gente trazer nessa época que está todo mundo voltado para o São João. Eu adorei o resultado, fiquei bastante orgulhosa!”, disse Juliette, em depoimento ao portal PapelPop.

“Xodó” já é a terceira faixa solo que Juliette divulga desde o lançamento de seu EP de estreia, em setembro do ano passado. Desde então, ela já entregou aos fãs as músicas “Cansar de Dançar” e “Solar”.

