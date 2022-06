João Gordo aparece usando máscara de inalação e oxímetro e diz sofrer de doença pulmonar crônica

O cantor e apresentador João Gordo, de 58 anos, revelou na quarta-feira (29) que sofre de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Ele fez postagens em seu Instagram, onde apareceu usando uma máscara de inalação e um oxímetro no dedo. Na legenda, explicou: “Quilômetros de cigarros montanhas de maconha. Alguns passam ilesos outros não...#pulmãozinhovéiodeguerra”.

Em outro vídeo postado no perfil do seu Instagram, João Gordo falou mais sobre a doença. “Eu não estou morrendo, cara. Mas, se eu ficar marcando, eu posso morrer. Eu tenho um problema do pulmão. Eu sou DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica”, afirmou ele.

“Quando muda o tempo, inverno, eu fico cheio de catarro e não consigo dormir. Eu tenho que ficar fazendo inalação e medindo com o oxímetro no dedo toda hora”, ressaltou o cantor.

Nos comentários das publicações, ele recebeu o carinho e preocupação de amigos, entre eles o músico Luiz Thunderbird, que pediu para o apresentador se cuidar. “A gente forçou a barra, mas ela não quebrou. Se cuida, meu amigo. Abração”.

A apresentadora Didi Wagner também desejou melhoras. “Melhoras, João. Vai ficar tudo bem”. Já o cantor Tico Santa Cruz desejou forças ao amigo. “Força, meu irmão! Melhoras”.

A DPOC é uma doença crônica caracterizada principalmente por falta de ar, cansaço e tosse. Pacientes também costumam sofrer com excesso de catarro. Normalmente, o mal afeta em sua maioria idosos, fumantes e ex-tabagistas.

Em 2000, João Gordo teve problemas de saúde relacionados aos pulmões, quando sofreu um derrame pleural e passou 22 dias internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No ano seguinte, ele voltou a ser internado em decorrência de uma disritmia no coração. Na ocasião, ficou hospitalizado por mais cinco dias.

