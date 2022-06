Jorge Aragão agradece orações e anuncia volta aos palcos após cirurgia

O cantor Jorge Aragão anunciou na última quarta-feira (29) que voltará aos palcos após uma cirurgia na vesícula.

O sambista publicou um vídeo em seu perfil no Instagram para agradecer as orações dos fãs durante o período em que ficou internado, no Rio de Janeiro.

“Obrigado pelo carinho, por todas as orações, pelas energias boas. Já estou de volta, liberado pelos médicos. Vamos continuar nossa vida de samba, aquele samba que a gente gosta. Nesse fim de semana já teremos shows, então muito obrigado mais uma vez!”, disse Jorge Aragão.

O sambista pediu ainda que todos cuidem de sua saúde.

“Já estou liberado direitinho para trabalhar, não precisam se preocupar. Então vamos nos falando encontrar e vida que segue. Tomara que todos vocês também se cuidem, correndo, rapidinho, quando sentirem alguma coisa. Fazendo tudo que podemos fazer pela nossa vida”, completou.

Confira o post:

Nos comentários, seguidores deixaram mensagens de apoio, comemorando a recuperação do famoso. “Glória a Deus. Saúde, meu querido”, “Deus é bom” e “Viva o mestre” foram apenas algumas das menções.

A cirurgia de Jorge Aragão estava prevista para acontecer em 2020. A pandemia da covid-19, no entanto, fez com que o procedimento fosse adiado para este ano.

Agenda de shows de Jorge Aragão

O próximo show de Jorge Aragão acontece amanhã (1º), na Feira do Center Norte, em São Paulo.

No sábado (2), ele se apresenta no Comida de Boteco Bar & Petiscaria, também em São Paulo

Já no domino (3), o sambista estará na Bahia, no Vila Casa Bar.

