Estreias do Amazon Prime Video em julho incluem ‘Casa Gucci’ e ‘Spencer’

O mês de julho se avizinha, com novidades para o catálogo do Amazon Prime Video. Estão previstas cerca de 10 produções novas no catálogo - além de novidades que podem sair ao longo do mês.

O destaque do mês vai para dois filmes de sucessos da última temporada de premiações do cinema: “Casa Gucci” e “Spencer”.

O primeiro remonta o assassinato de Maurizio Gucci e apresenta um dos clãs mais poderosos do mundo da moda italiana. O elenco conta com nomes como Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto. Apesar disso, a família não ficou feliz com a representação cinematográfica - entenda.

Já o segundo apresenta um fim de semana fictício na vida da princesa Diana, pouco antes de se decidir pelo divórcio. O filme foi protagonizado por Kristen Stweart, que foi aclamada por críticos por sua performance - saiba mais.

Tem também os episódios finais da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e trouxe o ator Jensen Ackles (“Supernatural”) para o elenco da terceira temporada. Para promover o último episódio, o criador da série, Eric Kripke, e parte do elenco virão ao Brasil - veja quando.

Confira as estreias previstas para julho, segundo o portal Minha Série Favorita:

Séries

01/07 – A lista Terminal (The Terminal List) – 1ª Temporada

08/07 – The Boys – 3ª Temporada (Season Finale)

08/07 – Sem Limites – 1ª Temporada

22/07 – Anything’s possible – 1ª Temporada

29/07 – Garotas de Papel (Paper Girls) – 1ª Temporada

Filmes

01/07 – Spencer

01/07 – A Princesa Encantada: O Casamento Real

02/07 – Casa Gucci

08/07 – Supernova (Memórias de um amor)

15/07 – Don’t make me go (Não me faça rir)

