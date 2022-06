Em meio a tratamento de câncer da filha, Daiana Garbin faz desabafo nas redes sociais

A jornalista Daiana Garbin fez um desabafo nas redes sociais na noite da última quarta-feira (29). Esposa do Tiago Leifert e mãe da pequena Lua, de 1 ano de idade, ela revelou que não se sente forte o tempo todo.

“Recebo muitas mensagens aqui de pessoas dizendo assim: ‘nossa, Daiana, como você está forte o tempo diante de tudo que vocês estão passando!’. E quero dizer que isso não é verdade. Ninguém está forte o tempo todo”, afirmou em vídeo publicado nos stories do Instagram.

“Tenho certeza que - não sei qual é a dor que você está vivendo neste momento - mas tenho absoluta certeza que tem horas que você está forte, você está firme, e tem horas que você desaba, que chora muito, que se sente frágil, fraca, vulnerável. E é assim pra todo mundo e está tudo bem”, continuou.

Por fim, ele se solidarizou com os seguidores que eventualmente estejam passando por problemas. “Enfim, nem sei porque vim aqui dizer isso pra vocês hoje. Acho que talvez alguém que me segue aqui está passando por algum momento muito difícil e está precisando ouvir essas palavras, e espero que de alguma forma conforte seu coração, sua dor, porque muitas vezes a gente não vai encontrar respostas do por que isso está acontecendo. Muitas coisas não têm resposta.”

De volta às redes

No último dia 21, Daiana Garbin reapareceu nas redes sociais após um longo período distante. Ela explicou que está focando seus esforços no tratamento da filha, diagnosticada com retinoblastoma, um tipo de câncer raro nos olhos.

Em uma sequência de vídeos, ela explicou aos seguidores sua ausência. “Eu estava sumidinha aqui do Instagram, porque de tempos em tempos eu decido me afastar um pouco e concentrar todas as energias no tratamento da Lua”.

Para tranquilizar os fãs, Daiana falou sobre o estado de saúde da menina, de apenas 1 ano e 7 meses. “Alguns de vocês perguntaram como está, está tudo bem, seguimos firmes na luta.”

A esposa de Tiago Leifert aproveitou a ocasião para pedir que os seguidores compartilhassem informações sobre o retinoblastoma com o máximo de pessoas possíveis. “É muito importante que a gente não deixe cair no esquecimento essa doença que pode ser tão perigosa para nossas crianças tão pequenininha. O retinoblastoma pode levar uma criança a ficar cega, pode levar à morte, é uma doença muito séria”, disse.

