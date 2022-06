Após sumiço, esposa de Tiago Leifert reaparece nas redes e comenta tratamento da filha

Esposa do apresentador Tiago Leifert, a jornalista Daiana Garbin reapareceu nas redes sociais na noite da última terça-feira (21) após um longo período distante. Ela explicou que está focando seus esforços no tratamento da filha, Lua, diagnosticada com retinoblastoma, um tipo de câncer raro nos olhos.

Em uma sequência de vídeos, ela explicou aos seguidores sua ausência. “Eu estava sumidinha aqui do Instagram, porque de tempos em tempos eu decido me afastar um pouco e concentrar todas as energias no tratamento da Lua”.

Para tranquilizar os fãs, Daiana falou sobre o estado de saúde da menina, de apenas 1 ano e 7 meses. “Alguns de vocês perguntaram como está, está tudo bem, seguimos firmes na luta.”

A esposa de Tiago Leifert aproveitou a ocasião para pedir que os seguidores compartilhassem informações sobre o retinoblastoma com o máximo de pessoas possíveis. “É muito importante que a gente não deixe cair no esquecimento essa doença que pode ser tão perigosa para nossas crianças tão pequenininha. O retinoblastoma pode levar uma criança a ficar cega, pode levar à morte, é uma doença muito séria”, disse.

O diagnóstico

Com pouco mais de um ano, a filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin foi diagnosticada com retinoblastoma bilateral, um câncer ocular que começa na parte de trás do olho, a retina.

Lua foi diagnosticada com retinoblastoma bilateral (Reprodução/Instagram)

O câncer pode se desenvolver desde o nascimento até os cinco anos de idade. O tumor se apresenta em apenas um olho ou como no caso de Lua, nos dois.

Por ser um câncer comum em crianças, dificilmente ele é descoberto cedo, uma vez que eles ainda não sabem se comunicar e são poucos detalhes que os pais podem perceber.

O diagnóstico precoce é fundamental para preservar a integridade do globo ocular e da vida. No caso de Lua, o tumor foi descoberto no grau E, que é o máximo.

