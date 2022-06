Dira Paes revela que comeu jacaré nos bastidores do remake de ‘Pantanal’

No remake da novela “Pantanal”, Filó (Dira Paes) é uma cozinheira de mão cheia e está sempre preparando algo para os funcionários da fazenda comer. Mas, com o fim das gravações, ela resolveu falar um pouco sobre os bastidores.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz veterana contou que se surpreendeu ao experimentar um prato exótico: “Foi o prato que mais me chamou a atenção desde que cheguei aqui [Mato Grosso do Sul]. O Jacaré realmente tem um sabor muito delicioso, principalmente quando feito à milanesa, como eu comi”, disse a famosa.

Filó (Dira Paes) cozinhando no remake de "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Ainda falando sobre a cozinha dos bastidores da novela da Globo, Dira Paes contou que os pães que alimentaram o elenco foram feitos pela produção de “Pantanal”, que não tiveram opção, já que o comércio local ficava longe das fazendas onde a trama foi gravada: “Não tem padaria, então os pães são caseiros, é uma das comidas de que eu mais gosto. Tem também uma farofa de ovo com linguiça muito gostosa”, contou.

Acidente

Irandhir Santos, que interpreta o personagem João Lucas na segunda fase do remake de “Pantanal”, sofreu um acidente e está afastado das gravações finais da novela da Globo.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do site UOL, o ator teria caído de um cavalo durante uma gravação e precisou ser levado ao hospital, onde acabou passando por uma cirurgia no ombro.

Jacutinga ( Glaucia Rodrigues ) e José Lucas ( Irandhir Santos ) nos bastidores do remake de "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Ainda de acordo com informações da coluna, o ator, que também fez parte da primeira fase do folhetim, estava gravando as cenas finais de “Pantanal” quando sofreu o acidente. Inicialmente ele foi levado para um hospital no Mato Grosso do Sul, onde ocorrem as filmagens, após reclamar de dores no ombro.

O remake da novela “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa, avô do autor da versão atual.

