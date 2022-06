Atriz Sharon Stone revela ter passado por 9 abortos espontâneos: ‘Não é uma coisa pequena’

Para Sharon Stone, há algumas cicatrizes que se formaram em seu caminho. A estrela hollywoodiana, de 64 anos, usou suas redes sociais para desabafar sobre suas perdas.

De acordo com a artista, ela sofreu nove perdas gestacionais ao longo da vida. Stone ainda falou sobre o impacto de cicatrizes como essa gerados em outras mulheres que passam por abortos espontâneos.

Em uma postagem da revista People no Instagram, a estrela de ‘Instinto Selvagem’, que é mãe adotiva de Laird, Quinn e Roan, registrou nos comentários:

“Nós, como mulheres, não temos um fórum para discutir a profundidade dessa perda. Perdi nove filhos por aborto espontâneo”, escreveu Stone.

No post, Sharon desabafou sobre as marcas deixadas nas vidas de mulheres com experiências semelhantes. “Não é uma coisa pequena, física ou emocionalmente, mas somos levados a sentir que é algo para suportar sozinha e secretamente com algum tipo de sentimento de fracasso. Em vez de receber a tão necessária compaixão, empatia e cura de que tanto precisamos”, disse a atriz.

“A saúde e o bem-estar femininos deixados aos cuidados da ideologia masculina tornaram-se, na melhor das hipóteses, negligentes, ignorantes de fato e violentamente opressivos no esforço”, finalizou.

Postagem da Revista People

A dançarina de ‘Dancing with the Stars’ Peta Murgatroyd falou sua experiência sobre a perda de uma gravidez enquanto seu marido, Maks Chmerkovskiy, estava na Ucrânia. O relato foi divulgado pela revista People, no Instagram, espaço pelo qual Sharon Stone realizou seu desabafo.

“Eu estava completamente envergonhada, finalmente envergonhada. Eu nem sabia como pronunciar as palavras e fazer essa frase sair da minha boca: eu tive um aborto espontâneo”, revelou Murgatroyd sobre seu primeiro aborto espontâneo.

“Sou alguém que se orgulha da saúde e bem-estar. Eu me exercito todos os dias. Mas, como percebi, isso não anda de mãos dadas com o sistema reprodutivo”, completou.