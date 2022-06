Natasha Dantas aponta William Bonner como mais bonito do que Robert Pattinson, após estudo científico

Após o resultado de uma análise científica sobre o ‘homem mais bonito do mundo’ viralizar, Natasha Dantas usou as redes sociais e discordou do resultado. Eleito como o rosto mais belo da atualidade, o astro da saga ‘Crepúsculo’ e ‘The Batman’ Robert Pattinson, dividiu opiniões nas redes sociais.

Embora a estrela hollywoodiana tenha ganhado o pódio número 1, Natasha Dantas afirmou nesta quinta-feira (23) que seu marido, o apresentador do ‘Jornal Nacional’ William Bonner, é mais bonito do que Pattinson. A fisioterapeuta publicou uma foto do jornalista e o comparou com o ator.

“E não acabou a discussão. De nada”, registrou Natasha, revelando uma foto de Bonner usando smoking.

Story do Instagram de Natasha Dantas. (Reprodução/Instagram)

Robert Pattinson é eleito como o homem mais belo da atualidade, segundo a ciência; Henry Cavill ocupa a segunda posição

De acordo com a ciência, o ator de 33 anos, Robert Pattinson, conhecido pelo papel que marcou sua carreira como Edward, na saga ‘Crepúsculo’, conquistou o primeiro lugar de ‘o homem mais bonito’ do mundo ainda vivo. Informações são extraídas do portal Bright Side.

Para identificar o homem mais belo do planeta, o cirurgião plástico dr. Julian De Silva usou a ciência como ferramenta. O especialista utilizou um método de mapeamento que compara características com o padrão dos gregos. Registros do astro de ‘The Batman’ foram examinados durante o processo e resultou em sua primeira colocação dentre os avaliados.

Veja mais: Top 10 homens mais bonitos do mundo para a ciência: Robert Pattinson é eleito como ‘mais belo’ e Henry Cavill fica em 2º lugar

Parâmetros para a pesquisa

Após a colheita dos dados, Robert Pattinson foi considerado como um dos rostos mais bonitos da atualidade. Ele combinou com a ideia do “homem perfeito” estabelecido pelos gregos, com 92,15% com seus olhos, nariz e queixo como suas melhores características.

Henry Cavill, astro de ‘Superman’, ficou a poucos passos de Pattinson, com a porcentagem de 91.64% de beleza, conforme a pesquisa científica realizada pelo cirurgião. Pode-se dizer que foi uma disputa acirrada entre aparências.

Ambos com histórico de super-heróis nas telinhas dos cinemas, é possível dizer que ocorreu a disputa de beleza ‘Batman vs Superman’ da realidade. Desta vez, por pouco, ‘Batman’ levou a melhor.