Atriz de ‘Ms Marvel’ já é era fã de carteirinha da Marvel antes de aceitar o papel

A nova série da Marvel para a Disney Plus, que estreou no início de junho, introduziu não somente uma nova heroína ao MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) como também mostrou um segredo da atriz que protagoniza a série: ela sempre foi fã da Marvel.

Iman Vellani, que interpreta Kamala Khan, disse em uma entrevista recente: “Brie Larson (Capitã Marvel) está na minha parede e ela está na minha lista telefônica. Então, tipo, isso é estranho”, disse Vellani em uma entrevista recente.

‘Ms Marvel’ é o primeiro trabalho profissional de atuação de Vellani, uma atriz de 19 anos. Ela já era uma ávida leitora de quadrinhos e soube da audição aberta por sua tia. Ela foi para a audição e conseguiu o emprego.

De acordo com o Insider, a atriz revelou que o primeiro mês no set foi gasto na preparação, ensaiando e treinamento de dublês. Ela precisou mudar sua dieta para ganhar mais resistência, mas confessa que não estava interessada em mudar seu visual. “Eu tinha 17 anos. Kamala tinha 16. Eu queria que ela parecesse uma garota normal do ensino médio”, disse ela.

“Meu primeiro dia de filmagem foi intenso. Foram todas as acrobacias que eu tive que fazer no traje real do Capitão Marvel. Aquele que Brie pode usar. Foi um dia extremamente desconfortável. Esse traje não foi feito para se mudar. Você deve ficar de pé e andar como um manequim, e é para isso que ele foi feito. Há tantas peças e é realmente desconfortável, e as cenas foram bastante intensas”, descreveu Vellani.

“Então eu voltei para casa com todos esses hematomas e tudo. Minha mãe ficou tipo, ‘Oh meu Deus, o que aconteceu?’ E eu fiquei tipo, ‘Eu sou um super-herói. Foi o que aconteceu’”, finalizou a atriz.

Vellani pode ser o primeiro ator da Marvel que também é uma grande fã. Ela ama especialmente Robert Downey Jr. e orgulhosamente voltou a assistir “Homem de Ferro mais do que a média das pessoas”.