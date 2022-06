‘Thor: Amor e Trovão’: Estes são os personagens da Marvel que aparecerão no novo filme

Cada dia mais perto da estreia nos cinemas, a nova história de Thor traz além do deus do trovão, Jane Foster como a Poderosa Thor. Ao longo dos últimos três anos desde que o filme foi anunciado, surgiram muitos rumores sobre quem pode aparecer na próxima aventura da Marvel de Taika Waititi. Vamos conferir?

A grande surpresa continua sendo a personagem de Natalie Portman empunhando o Mjolnir. Mas os fãs também estão ansiosos por ver o desenrolar de Valquíria (Tessa Thompson) como rainha da Nova Asgard e de Gorr, o carniceiro de deus (Christian Bale).

Korg (Taika Waititi) vem se juntar aos heróis, que revelou que os fãs poderão aprender mais sobre as origens do personagem. Seu ajudante Miek (Stephen Murdoch) pode ser visto em um endoesqueleto robótico, enquanto as fotos do set mais tarde revelaram Miek usando um terno cinza.

Outra presença certa que apareceu no primeiro trailer com um novo visual, é o Star Lord de Chris Pratt. Confirmado pela primeira vez em um relatório do The Hollywood Reporter, no Instagram revelou que ele estava a caminho de filmar o filme na Austrália no início de 2021.

Drax (Dave Batista) acabou sendo visto se juntando ao resto de seus Guardiões na Austrália, além de estar no primeiro teaser de 90 segundos do filme. Certamente Thor precisará de toda a ajuda que puder para derrubar Gorr.

Talvez com pequena participação, mas Zeus (Russell Crowe) também estará na história. Bastet, o Deus Pantera (Akosia Sabet) foi uma das revelações mais recentes, que pegou os fãs de surpresa. Veremos ainda Odin de Sam Neill, seguindo os passos de Hemsworth, Damon e McCarthy.

Todos os personagens estarão nas telonas em 7 de julho nos cinemas brasileiros.