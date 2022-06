Ex de Whindersson Nunes abre o jogo sobre suposta dívida em faculdade

Maria Lina, ex de Whindersson Nunes, fala sobre suposta dívida em faculdade Instagram (Reprodução)

A influenciadora Maria Lina Deggan, ex-noiva do humorista Whindersson Nune, foi às redes sociais na última quinta-feira (23) para falar sobre a suposta dívida que teria com a faculdade em que estudou, em Santa Catarina.

A famosa fez uma série de vídeos nos stories em seu perfil do Instagram dizendo que fez o pagamento das mensalidades em 2020 e que a instituição confirmou o fim do débito. Maria Lina compartilhou, inclusive, uma nota pública da faculdade.

A história ganhou repercussão depois que a colunista Fabia Oliveira, do “EM OFF”, disse que a influencer estaria sendo processada pela Furb (Fundação Universidade Regional e Blumenau ) por uma dívida de R$ 6.400, que hoje seria de mais de R$ 13 mil.

“É importante desmentir, falar a verdade. Nunca foi segredo nenhum que realmente sempre devi muito a faculdade. Não tenho nada contra quem deve por bolsa ou sapato, mas eu nunca devi isso, sempre devi faculdade para estudar, para dar uma vida melhor para mim e para minha família. Queria ter um emprego melhor para quando tivesse um filho. Sempre pensei no futuro. Não tinha dinheiro, tentava bolsa, conseguia um pouco, conseguia financiamento, fazia dívida, renegociava... e as minhas dívidas de faculdade foram absolutamente todas pagas em 2020, não sobrou um centavo para eu pagar”, afirmou a ex de Whindersson Nunes.

Chamada de caloteira

A influencer continuou: “A notícia não era que eu tinha uma dívida com a faculdade. A notícia era que eu dei um calote numa faculdade que estudei e estava sendo processada porque não paguei a dívida. Me chamaram de caloteira, como se eu tivesse vivendo uma vida muito melhor do que vivia antes e não tivesse pago a minha dívida”.

Maria Lina precisou recorrer a um advogado e ligar para a FURB, que não reconhecia o pagamento da dívida. Ela, então, enviou os comprovantes à instituição, que removeu a ação. “Removeram a ação contra mim, que era uma ação indevida. Tudo certo e resolvido com a FURB. Fizeram uma nota esclarecendo a situação.”

