Ex-Menudo diz que foi estuprado ‘várias vezes’ enquanto fazia parte do grupo: ‘Nu e sangrando’

O cantor Angelo Garcia, de 46 anos, afirmou que foi estuprado “várias vezes” enquanto integrava a boy band Menudo, entre 1988 e 1990. Na época, ele tinha entre 11 e 14 anos e relatou que os abusos sexuais eram frequentes. Além disso, contou que o quinteto, que também contava com Ricky Martin, era exposto a diversas situações inadequadas para adolescentes.

“Tudo o que me lembro é que eu, tipo, desmaiei. Quando acordei, estava nu e sangrando, então sabia que havia sido penetrado. Eu tinha, tipo, essas marcas de queimadura do tapete no rosto… Fiquei muito confuso e não entendi”, disse Garcia sobre um episódio que acordou em um quarto de hotel ao lado de um homem, cuja identidade não foi revelada, depois de ingerir bebida alcóolica.

Os relatos de Garcia estão no documentário “Menudo: Forever Young”, que foi lançado na quinta-feira (23) pela HBO Max. São quatro episódios que trazem vários relatos de ex-integrantes e pessoas próximas ao grupo.

Angelo contou, ainda, que essa não foi a única ocasião em que foi vítima de abusos sexuais. “Durante meu tempo em Menudo, fui estuprado várias vezes, e era assim que os predadores sexuais se aproveitavam de mim”, lamentou.

Angelo Garcia enquanto integrava o grupo Menudo Reprodução/Facebook

O documentário também revela outros segredos ocultos do Menudo, incluindo bullying, escândalos com drogas e condições exploratórias de trabalho das quais os 32 rapazes que integraram a banda foram vítimas.

Sérgio Blass, que integrou o grupo entre 1986 e 1990, falou sobre o uso de drogas. Ele foi expulso do grupo após ser preso junto com Ray Acevedo, outro integrante do Menudo, por porte de maconha.

“Uma vez estávamos na Colômbia. Estou com outro colega do Menudo, e estamos chegando ao hotel. Entramos em nosso quarto. De repente, um cara aleatório entra… E ele pega o que deve ter sido cerca de um quilo de cocaína… Então nós surtamos, porque não conhecíamos essa pessoa… Mas o cara era na verdade um dos produtores e promotores”, lembrou ele.

O documentário buscou respostas do mentor do grupo, Edgardo Diaz, mas ele não respondeu aos chamados da produção. Ao longo dos anos, ele sempre negou qualquer irregularidade ou abusos sexuais envolvendo a banda.

Menudo teve 32 integrantes ao longo da sua história, entre eles Ricky Martin

