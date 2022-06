Arthur Aguiar passa por cirurgia para remover hérnia e tranquiliza fãs: ‘Operação foi um sucesso’

O campeão do BBB22, Arthur Aguiar, passou por uma cirurgia para remoção de uma hérnia inguinal, na quinta-feira (23), em São Paulo. Depois do procedimento, ele usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e disse que a “operação foi um sucesso”.

Ainda mostrando estar meio sonolento em função da anestesia, ele gravou alguns stories falando sobre a cirurgia e disse que logo deve ter alta.

“Passando aqui só pra dizer que tá tudo certo, deu tudo certo a cirurgia. Ainda tô um pouquinho grogue por causa da anestesia, mas deu tudo certo e a operação foi um sucesso”, disse ele.

“Em breve eu vou pra casa e eu vou mostrando pra vocês. Muito obrigado por todas as orações e mensagens de carinho. O médico dos médicos estava lá”, ressaltou.

Ainda na quinta-feira, quando já estava internado aguardando a cirurgia, o cantor disse que estava preocupado. “Nervoso, tenso, até porque a cirurgia foi adiada algumas vezes, mas hoje, em nome de Jesus, ela acontece. Sou muito cagão para isso. Tenho medo de anestesia geral, mas como vocês sabem não tem o que fazer. Eu preciso fazer, não é opcional, e hoje chegou o dia”, disse.

No começo do mês, ele revelou que teria de cancelar sua turnê para operar uma hérnia inguinal. O ex-BBB já sabia do diagnóstico antes mesmo do início do reality show da TV Globo, mas preferiu se submeter à cirurgia após o fim do programa.

Arthur Aguiar fala sobre boatos envolvendo o Multishow Instagram (Reprodução)

Boatos sobre veto no Multishow

Recentemente, um colunista afirmou que o vencedor do reality show global teria tentado assumir a apresentação do “TVZ”, no Multishow, mas o canal teria vetado.

A própria emissora desmentiu a informação, e Arthur comemorou o pronunciamento em seus stories no Instagram.

“Eu ia ficar calado, mas tô cansado de ficar calado e ficarem inventando coisas ao meu respeito. Obrigado, Multishow, por ter se posicionado e desmentido mais uma notícia mentirosa ao meu respeito”, escreveu.