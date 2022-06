‘Pantanal’: Apaixonado por Guta, Tadeu abandona a casa de José Leôncio

No remake de “Pantanal”, o namoro de Tadeu (José Loreto) e Guta (Julia Dalavia) vai voltar a ser um dos principais assuntos dentro da casa de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Em cenas que serão exibidas a partir desta sexta-feira (24), o peão pede ao pai que vá com ele à casa da namorada para conversar com Tenório (Murilo Benício), que fez a linha “pai preocupado” e pediu para que o milionário fosse conversar com ele.

"Pantanal": Por causa de Guta (Julia Dalavia), Tadeu (José Loreto) abandona José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes) (João Miguel Júnior/Globo)

No entanto, o encontro com o novo sogro de Tadeu, a fim de oficializar o relacionamento, não vai será nada bom para Zé, que alinhado com Filó (Dira Paes) não concorda com o relacionamento, mas aceita ir ao encontro do vizinho.

Porém, quem assistir o capítulo de “Pantanal” vai perceber que o pai de Jove e José Lucas está muito irritado com a situação e acaba deixando Tadeu arrependido na mesma hora.

"Pantanal": Tadeu (José Loreto), José Leôncio (Marcos Palmeira), Filó (Dira Paes), Maria (Isabel Teixeira), Guta (Julia Dalavia) e Tenório (Murilo Benício) conversam sobre o namoro dos filhos (Estevam Avellar/Globo)

Na cena, o clima será tenso quando José Leôncio, Filó e Tadeu são recebidos por Tenório, Guta e Maria (Isabel Teixeira). O pai de Tadeu não mede as palavras, e com o apoio de Filó já começa dizendo que é contra o relacionamento dos dois.

Em seguida, Guta tenta confrontá-lo, mas ele é certeiro: pergunta se ela ama Tadeu para acreditar que o relacionamento entre eles dará certo. Ela desvia da resposta, o que é suficiente para que a conversa se encerre. Mas, ao defender Guta, Tadeu ouve de Zé Leôncio que a entrada dela está proibida em sua fazenda. Desapontado com a postura dos pais, o peão arruma sua mala e deixa a fazenda onde viveu a vida inteira.

"Pantanal": Filó (Dira Paes), José Leôncio (Marcos Palmeira), Guta (Julia Dalavia), Tadeu (José Loreto), Tenório (Murilo Benício) e Maria (Isabel Teixeira) (Estevam Avellar/Globo)

Sentindo-se temporariamente derrotado, Tenório não deixa barato e tenta convencer o genro a reivindicar seus direitos de filho.

Ainda no capítulo de sexta-feira (24), Alcides (Juliano Cazarré) e Zefa (Paula Barbosa) tentam alertar o novo inquilino sobre o mato sem cachorro em que está se metendo, mas ele está cego de amor e de raiva.

