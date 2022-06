Produtora revela detalhes sobre as refeições servidas no remake de ‘Pantanal’

As cenas que envolvem comida são as que deixam os fãs de novela mais curiosos e com a audiência de “Pantanal” não seria diferente, já que vira e mexe os personagens da trama estão na cozinha da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Segundo Mirica Vianna, produtora de arte titular do folhetim, uma das exigências do diretor Rogério Gomes, mais conhecido como Papinha, foi que as comidas colocadas em cena fossem reais para ter uma interação maior dos atores com as cenas.

No remake de "Pantanal", as comidas são reais (Reprodução/Globo)

“Quando sabem que vai ter cena com comida, muitas vezes eles deixam de almoçar. Às vezes a gente fica brigando para não acabar toda a comida. As atrizes tiram duas garfadinhas. Mas os homens comem mais”, revelou ela.

Ela ainda revelou qual é o ator que mais come durante as gravações do remake de “Pantanal”: “José Loreto é o que mais come. Ele adora. O personagem é filho da Filó (Dira Paes), que sempre está preparando um prato para ele e para os demais peões da fazenda. Já até pedimos uma quantidade um pouquinho maior”, contou a produtora da Globo.

Em "Pantanal", José Loreto (Tadeu) é o ator que mais come (Reprodução/Globo)

Ainda sobre os bastidores da novela, Mirica Vianna disse que as primeiras refeições saem de madrugada, a partir das 4h30 da manhã: “O primeiro prato é reforçado para as comitivas, que comem o Quebra Torto, uma mistura de arroz com carne-seca, cebola, farinha e ovos. Nossa mesa é gigante. Não dá para botar duas coisinhas, tem que lotar aquilo!”.

Acidente

Irandhir Santos, que interpreta o personagem João Lucas na segunda fase do remake de “Pantanal”, sofreu um acidente e está afastado das gravações finais da novela da Globo.

Irandhir Santos interpreta José Lucas, filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) na segunda fase do remake da novela "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do site UOL, o ator teria caído de um cavalo durante uma gravação e precisou ser levado ao hospital, onde acabou passando por uma cirurgia no ombro.

Ainda de acordo com informações da coluna, o ator, que também fez parte da primeira fase do folhetim, estava gravando as cenas finais de “Pantanal” quando sofreu o acidente. Inicialmente ele foi levado para um hospital no Mato Grosso do Sul, onde ocorrem as filmagens, após reclamar de dores no ombro.

