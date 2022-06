Sonia Abrão detona possível escolha de Maisa Silva para apresentar ‘Vídeo Show’: ‘Chata e antipática’

A apresentadora Sonia Abrão criticou uma possível escolha de Maisa Silva para apresentar o programa “Video Show”, da TV Globo, que deve retornar à emissora. Durante o “A Tarde é Sua”, na RedeTV!, na quarta-feira (22), a apresentadora chamou a jovem de “chata” e “antipática” e disse que o melhor nome seria o da ex-BBB Ana Clara.

“Eu acho absurdo a Maisa como âncora no ‘Vídeo Show’. Com todo respeito, nunca consegui ver na Maisa tudo isso que o pessoal vê. Eu acho a Maisa chata, antipática, não acho que ela se saiu bem no programa que ela fez no SBT. Essa história de só ela na bancada não vai durar muito. Se eu tiver enganada mordo a minha língua e vou engolir o que estou dizendo. Não acho que dura muito”, opinou.

A opinião da apresentadora foi dada depois que o colunista Alessandro Lo Bianco falava no programa sobre a volta do “Vídeo Show” e que a Globo chegou a cogitar para a bancada Sabrina Sato, mas que ela teria recusado o convite, deixando o nome de Maisa como o preferido até o momento.

Sônia Abrão desaprovou a escolha: “Ela [Maisa Silva] não tem essa sustentação, deixa ela na TV paga fazendo seriado ou um personagem. Deixa ela lá. Agora, chamar ela para a bancada do Vídeo Show, um programa que está atravessando décadas em uma mudança tão drástica? Eu prefiro mil vezes a Ana Clara”, destacou.

Maisa Silva, que foi descoberta por Raul Gil em 2005 e, por alguns anos virou a pupila de Silvio Santos, no SBT, já apresentou o programa “Bom Dia & Cia” e participou das novelas “Carrossel”, em 2012, e “Patrulha Salvadora”, em 2014.

Recentemente, ela estreou na Netflix a série “De Volta aos 15″, na qual interpreta Anita, a mesma personagem da atriz Camila Queiroz em idade diferente.

Mais polêmicas

Sônia Abrão vira e mexe se envolve alguma polêmica em seu programa. Na semana passada, Gkay rebateu críticas feitas pela apresentadora, que afirmou que não era justo a influencer gastar R$ 8 milhões na “Farofa da Gkay” enquanto o País passa por uma crise e a chamou de “ridícula”.

“Você falar que vai gastar R$ 8 milhões em uma festa, em um país em que tem gente morrendo de fome, é muita falta de consciência. Bota a mão na consciência e para de ser ridícula”, disse Sonia na ocasião.

Gkay foi questionada por um repórter da RedeTV! sobre o evento e mandou um recado para Sonia Abrão. “Ela nem sabe o que ela estava falando. Procura saber, amor, o que você está falando antes de sair falando do povo, entendeu? Nesse seu programa aí de merda!”, detonou, largando o microfone nas mãos do jornalista e saindo sem terminar a entrevista.

