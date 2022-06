Elenco de ‘The Boys’ virá ao Brasil para promover último episódio da 3ª temporada

Atenção, fãs: a terceira temporada de “The Boys” terá uma surpresa especificamente para o público brasileiro. A série ainda está na metade da temporada, mas a produção já está pensando na recepção do último episódio.

Para agitar a recepção por aqui, o Amazon Prime Video vai trazer o criador da série, Eric Kripke, e uma parte do elenco para promover o episódio final da atual temporada.

O evento será realizado entre os dias 4 e 7 de julho; já último episódio da temporada será disponibilizado pela plataforma de streaming no dia 8 de julho.

O Amazon Prime Video ainda não divulgou os detalhes do evento nem mesmo quais integrantes do elenco da série estará em terras tupiniquins no próximo mês, mas já afirmou que ele será realizado na cidade de São Paulo.

Assista ao trailer da terceira temporada de “The Boys”:

Estreias do Amazon Prime Video em junho

O destaque do mês vai para a estreia da terceira temporada da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e, além das novas aventuras dos heróis nada tradicionais, adiciona o ator Jensen Ackles (“Supernatural”) no elenco.

Tem também a estreia de “O Verão Que Mudou Minha Vida”, série baseada na obra da mesma autora de “Para Todos os Garotos que Já Amei”, da Netflix. A trilha sonora conta com a canção “This Love”, de Taylor Swift - saiba mais aqui.

Dentre os lançamentos nacionais destaque para “Em Casa com os Gil”, uma série documental sobre a família do cantor Gilberto Gil, e a inclusão no catálogo de “Tarsilinha”, animação que tem como inspiração os quadros da pintora brasileira Tarsila do Amaral.

