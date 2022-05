Taylor Swift lança nova versão de mais uma música do álbum ‘1989′; ouça

Após “Wildest Dreams”, mais uma música do álbum “1989″ de Taylor Swift ganha uma nova versão. Dessa vez, a felizarda foi “This Love”, lançada na madrugada desta sexta-feira (6).

A canção foi regravada especialmente para entrar na trilha sonora da série de TV da Amazon Prime Video, “O Verão que Mudou a Minha Vida”. Não houve transformações nos arranjos musicais.

O relançamento de “This Love” faz parte do projeto de regravações de Taylor Swift. Desde o ano passado, a cantora tem se dedicado a regravar todos os seus seis primeiros álbuns, do autointitulado até “Reputation”.

A decisão veio após seu antigo empresário, Scooter Braun, comprar os direitos de reprodução destes discos em 2019. Eles tem uma briga famosa, em que Taylor Swift o acusa de ser manipulador e de fazer bullying com ela. Para evitar que ele seja remunerado com sua própria música, a artista decidiu regravar os álbuns, de forma independente.

Desde então, ela já relançou “Fearless”, seu segundo álbum de estúdio, e “Red”, o quarto disco. As regravações contam com faixas inéditas, que recebem o subtítulo “from the vault” - até agora, Swift inclui um total de 15 músicas novas nos dois discos.

“This Love (minha versão!) saiu e estou revivendo a turnê de ‘1989′ na minha cabeça em espiral, está tudo bem”, comemorou a cantora em suas redes sociais.

A série

“O Verão que Mudou a Minha Vida” entra para o catálogo de produções originais do Amazon Prime Video em junho. A série é baseada em um livro de mesmo nome, da escritora Jenny Han - mesma autora de “Para Todos os Garotos que Já Amei”.

A história segue Isabela (Lola Tung), uma adolescente que era apaixonada por Conrad (Christopher Briney), mas foi rejeitada por ele. Contudo, o irmão de Conrad, Jeremiah (Gavin Casalegno), começa a se interessar pela garota. Todas essas mudanças acontecem durante as férias de verão do trio.

Assista ao trailer:

