Fim da linha para Justin Bieber: cantor é proibido de comprar carros da Ferrari por descumprir regras

A Ferrari bateu o martelo recentemente e baniu de vez Justin Bieber de suas lojas. O cantor está completamente proibido de comprar veículos da fabricante italiana após descumprir o código de ética da montadora.

Geralmente, ao se comprar uma Ferrari é preciso assinar um contrato, repleto de detalhes. As infrações de Bieber ao acordo começaram em 2016, com diversos incômodos para a montadora. O primeiro deles foi quando ele confessou ter esquecido onde tinha estacionado o carro durante uma saída em Bervely Hills, em Los Angeles.

Em seguida, o cantor resolveu trocar a cor original de seu veículo, de branco para azul elétrico. Não teria sido um problema para a Ferrari, caso ele tivesse feito isso na sede da fabricante, na Itália. Contudo, Bieber optou por pintar seu carro nos Estados Unidos.

Na ocasião, o cantor também implementou um sistema de som de 2 mil watts, além de adulterar as rodas para liga leve de metal e um bodykit da Liberty Walk, com parafusos visíveis. Ele também ousou trocar a cor do logo do cavalo no volante, de vermelho para o azul escolhido para a lataria.

A gota d’água para a Ferrari, porém, foi em 2017, quando Justin Bieber resolveu leiloar veículo completamente modificado. Ele chegou a faturar 434,5 mil dólares na época. Leiloar sem autorização da Ferrari é uma infração para os consumidores.

Kim Kardashian, Nicolas Cage e 50 Cent estão entre outras celebridades proibidas de comprar novos veículos da Ferrari, por descumprir o contrato.

Justin Bieber com sua Ferrari modificada (Foto: Reprodução/Internet)

Justin Bieber no Brasil

Justin Bieber traz a turnê “Justice World Tour” ao Brasil em setembro. A primeira apresentação acontece dia 4 de setembro, no Rio de Janeiro, durante o Rock in Rio - mesmo dia em que nomes como Demi Lovato, Luísa Sonza e Marina Sena também se apresentam no festival.

A data em que o canadense se apresenta foi a primeira a esgotar na noite de terça-feira (5), após 12 minutos de venda.

Depois, ele vai até Argentina e Chile para só então voltar ao país, nos dias 14 e 15 de setembro. Em ambas ocasiões, Bieber fará shows solo em São Paulo, no Allianz Parque. As duas datas já estão com todas as entradas vendidas.

