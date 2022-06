Sessão da Tarde: Atriz de ‘Game of Thrones’ quase perde papel em ‘O Livro do Amor’

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta terça-feira (21) o filme “O Livro do Amor″, lançado em 2016. O longa é estrelado por Jason Sudeikis (”Ted Lasso”), Maisie Williams (”Game of Thrones”) e Jessica Biel (”O Vingador do Futuro”).

O filme conta a história de um arquiteto viúvo de Nova Orleans chamado Henry Herschel (Sudeikis), que acabou de perder a esposa Penny Herschel (Biel). Com dificuldades em seguir em frente, ele volta a ver sentido na vida quando conhece Millie (Williams), uma adolescente fugitiva que sua esposa tinha dito que gostaria de ajudar. Eles passam a se ajudar mutuamente, em busca de curar as mágoas do passado.

Confira três curiosidades sobre o filme “O Livro do Amor”, segundo o IMDb:

Troca troca de protagonista

Jason Sudeikis não foi a primeira escolha para viver Henry. Na verdade, os produtores queriam o ator Jeffrey Dean Morgan, conhecido papéis em “Watchmen”, “The Walking Dead” e “Supernatural”. Contudo, por conta de conflitos de agenda, não foi possível prosseguir com Morgan - e foi aí que Sudeikis ganhou o papel.

Troca troca de protagonista 2

A mesma coisa aconteceu com Maisie Williams. A eterna Arya Stark - que, na época, gravava a quinta temporada da série “Game of Thrones” - também não era a principal escolha para o papel de Millie. Contudo, não foi possível conciliar a agenda de Chloë Grace Moretz com as gravações do filme, que estava gravando outros três filmes: “A 5ª Onda”, “Vizinhos 2″ e “Brain on Fire”. Mesmo assim, os produtores deixaram um agradecimento a Moretz nos créditos.

Sotaque adaptado

Nascida em Bristol, cidade do sul da Inglaterra, o sotaque original de Maisie Williams é o típico britânico - conforme é possível lembrar de sua personagem na série da HBO. Contudo, para ganhar o papel, a atriz precisou se adaptar e aprender a imitar o sotaque estadunidense.

