Sessão da Tarde: ‘Bater ou Correr em Londres’ teve gravações atrasadas por conta da Copa do Mundo

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quinta-feira (14) o filme “Bater ou Correr em Londres″, lançado em 2003. O longa é estrelado por Jackie Chan (”A Hora do Rush”) e Owen Wilson (”Uma Noite no Museu”).

O filme conta a história de Chon Wang (Chan), ex-guarda imperial da China, que agora é xerife nos Estados Unidos. Ele tem um amigo, Roy (Wilson), que mora em Nova York. Contudo, um rebelde chinês mata o pai afastado de Chon e foge para Inglaterra. Os dois amigos se unem e seguem para Londres em busca de vingança.

Confira três curiosidades sobre o filme “Bater ou Correr em Londres”:

Interrompidos pela Copa do Mundo

Boa parte do filme foi gravada em Barrandov Studios, localizado em Praga, na República Tcheca. Contudo, as filmagens estavam acontecendo bem no tempo em que o planeta acompanhava a Copa do Mundo Japão/Coreia 2002 - em que o Brasil se consagrou pentacampeão - e isso se mostrou um problema. Isso porque, com boa parte da equipe técnica formada por ingleses, as filmagens eram interrompidas com frequência, para assistirem aos jogos. O diretor David Dobkin ficava perplexo com a atitude.

Referências a Sherlock Holmes

Existem várias referências a Sherlock Holmes em “Bater ou Correr em Londres”. Uma delas é que o “vilão” se chamar Lord Rathbone. Basil Rathbone foi um dos primeiros atores a interpretar Sherlock Holmes em um filme.

Outra é quando Artie Doyle tenta quebrar a fechadura do museu Madame Tussaud, Roy compara seu trabalho ao de um cirurgião. Esta seria uma referência ao fato de que o verdadeiro Sir Arthur Conan Doyle, autor do personagem, ser um médico, embora no filme ele seja um detetive.

Mais referências: A Hora do Rush

Na cena em que Chon Wang (Jackie Chan) luta contra os guardas de Rathbone, eles estão constantemente se certificando de que nenhuma urna antiga de valor inestimável seja quebrada. Esta é a mesma ação do personagem de Jackie Chan no clímax de “A Hora do Rush”.

