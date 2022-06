Sessão da Tarde: ‘Uma Prova de Amor’ foi baseado em uma história real?

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta segunda-feira (14) o filme “Uma Prova de Amor″, lançado em 2009. O longa é estrelado por Cameron Diaz (”Vanilla Sky”), Abigail Breslin (”Pequena Miss Sunshine”) e Alec Baldwin (”Infiltrado na Klan”).

O filme conta a história de Anna Fitzgerald (Breslin), uma garota que deseja conseguir a emancipação médica de seus pais. Tal atitude é motivada ao descobrir que tinha sido concebida para ajudar Kate (Sofia Vassilieva), sua irmã mais velha que sofre com leucemia.

Confira quatro curiosidades sobre o filme “Uma Prova de Amor”:

Baseado em fatos reais?

Não. Por mais verossímil que a história de “Uma Prova de Amor” pareça, ela foi inspirada no livro “A Guardiã da Minha Irmã”, da escritora estadunidense Jodi Picoult. E a obra original é 100% fictícia - embora muito similar à história de diversas outras crianças que tem um integrante com câncer na família.

Modificações desagradaram escritora

O filme tem um final diferente do livro. Na obra original, Anna sofre um acidente de carro e morre. Com isso, Kate herda o rim da irmã e se recupera da doença. Além disso, algumas tramas secundárias recebem mais destaque no filme, enquanto outras são esquecidas. Essas modificações foram contra a vontade de Jodi Picoult.

Atriz raspou até as sobrancelhas

Sofia Vassilieva raspou o cabelo e até mesmo as sobrancelhas para interpretar Kate Fitzgerald no cinema. Para ela, essa era a forma de chegar o mais próximo possível da dor de Kate.

Irmãs Fanning seriam as protagonistas

As atrizes Elle Fanning (”Malévola”) e Dakota Fanning (”A Saga Crepúsculo: Eclipse”), irmãs da vida real, eram as escolhas originais para os papéis de Anna e Kate Fitzgerald. Contudo, elas desistiram quando Dakota se recusou a raspar a cabeça para interpretar Kate. Esse era um pré-requisito para o papel.

