The Boys: cena controversa ficará de fora em ‘Herogarsm’, próximo episódio da série

Uma cena polêmica envolvendo Capitão Pátria e Soldier Boy será deixada de fora no próximo episódio da série “The Boys”, do Amazon Prime Video.

O aguardado “Herogarsm” adapta um arco das HQs em que os super da Vought inventam uma luta no espaço contra aliens para se isolarem em uma ilha secreta para fazer orgia.

Na história original, Soldier Boy (Jensen Ackles) é estuprado por Capitão Pátria (Antony Starr), em uma tentativa de ser aceito entre os Sete, grupo principal de “heróis”.

“Eu amo essa cena nos quadrinhos porque é hilária, mas por uma dúzia de razões (que serão reveladas na 3ª temporada), não fomos capazes de adaptar esse trecho específico. No fim das contas, ela simplesmente não faria sentido. Nós chegamos a conversar sobre isso e a cena entrava em conflito com a construção que pretendíamos dar ao Soldier Boy. Então, infelizmente, tivemos que descartar essa ideia”, disse o criador Eric Kripke, em entrevista a Entertainment Weekly.

Nos quadrinhos, Soldier Boy é um super covarde, que faz de tudo para ser aceito no clube principal da Vought. Já na série, ele é idealizado como o super original, correspondendo a todos os conceitos de masculinidade tóxica.

Estreias do Amazon Prime Video em junho

O destaque do mês vai para a estreia da terceira temporada da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e, além das novas aventuras dos heróis nada tradicionais, adiciona o ator Jensen Ackles (“Supernatural”) no elenco.

Tem também a estreia de “O Verão Que Mudou Minha Vida”, série baseada na obra da mesma autora de “Para Todos os Garotos que Já Amei”, da Netflix. A trilha sonora conta com a canção “This Love”, de Taylor Swift - saiba mais aqui.

Dentre os lançamentos nacionais destaque para “Em Casa com os Gil”, uma série documental sobre a família do cantor Gilberto Gil, e a inclusão no catálogo de “Tarsilinha”, animação que tem como inspiração os quadros da pintora brasileira Tarsila do Amaral.

