Astro de ‘Jackass’ foge de centro de reabilitação e é procurado pela polícia

Uma das estrelas da série ‘Jackass’, Bam Margera, está sendo procurado pela polícia por ter fugido de um centro de reabilitação da Flórida, nos Estados Unidos, onde foi internado por ordem judicial por sua dependência com drogas, relatou o site TMZ.

Amigos do ator disseram que ele quebrou o pulso e o cotovelo em um acidente recente enquanto fazia manobras com skate e reclamava constantemente que o centro não permitia que ele saísse para consultar seu fisioterapeuta. Ele também reclamava muito do tratamento que recebia na clínica de reabilitação.

O relatório da clínica diz que ele saiu dizendo ao diretor que procuraria outro centro de reabilitação para se internar e depois faria sua transferência, mas não voltou mais.

Segundo informações do site, amigos e familiares tentam encontrá-lo para levá-lo de volta à clínica para evitar que ele tenha mais problemas com a Justiça dos Estados Unidos, já que a polícia também está fazendo buscas para levá-lo ao tribunal por causa da fuga.

TRAJETÓRIA

Ator e skatista profissional, Margera, de 42 anos, é conhecido por estrelar o polêmico reality da MTV junto com outros 8 jovens. O ator apareceu também no filme Grind e e uma série de videojogos que o mantiveram em evidência durante todos esses anos.

Em 2005, Bam realizou com sucesso o The Loop, em Phoenix, uma manobra no skate que apenas 15 pessoas em todo o mundo conseguiram realizar. Ele foi o primeiro skatista de rua a conseguir o feito, o que o tornou um dos skatistas mais famosos do mundo.

