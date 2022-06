Tem coragem? Netflix anuncia reality show inspirado em ‘Round 6′

Pouco após oficializar a renovação de “Round 6″ para uma segunda temporada, a Netflix anuncia mais um produto relacionado à série de sucesso sul-coreana.

Dessa vez, é para quem tem coragem: a plataforma divulgou, na terça-feira (14), o início da produção de um reality show inspirado na história da série chamado “Round 6: O Desafio”.

Serão 456 jogadores disputando um prêmio de 4,56 milhões de dólares, segundo informações da revista Variety.

“Os fãs da série dramática estão em uma jornada fascinante e imprevisível, enquanto nossos 456 participantes do mundo real navegam na maior série de competição de todos os tempos, cheia de tensão e reviravoltas, com o maior prêmio em dinheiro no final”, disse à revista o chefe de TV global da Netflix, Bela Bejaria.

Diferentemente do jogo na série, nenhum participante pagará com a própria vida por perder - obviamente. Os jogos serão inspirados em “Round 6″, testando estratégias, alianças e caráter dos competidores.

As inscrições estão abertas para pessoas de qualquer país do mundo que fale inglês. Os detalhes podem ser conferidos no site especial da Netflix para o reality.

Estreias da Netflix em junho

Além do destaque do mês - a terceira temporada da série “The Umbrella Academy” - a Netflix estreia este mês a versão coreana de “La Casa de Papel”, com a promessa de retratar o “maior roubo de dinheiro da história” - confira as novidades desta versão.

Junho também é o mês de estreia de uma aguardada produção brasileira: “Maldivas”. A série estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi se passa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - veja os detalhes.

Após a exposição da crise interna, a empresa está empenhada em atrair novos assinantes. Para isso, está reforçando o catálogo com produções licenciadas, com séries como “Peaky Blinders” e “The Blacklist”.

