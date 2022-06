Mumuzinho nega ataque a Arthur Aguiar: ‘Essa internet é fogo’

O cantor Mumuzinho usou suas redes sociais para se pronunciar sobre a suposta indireta que teria mandado ao ex-BBB Arthur Aguiar no programa “Encontro”, da TV Globo, na última terça-feira (14).

“Essa internet é fogo. Eu fiz um comentário hoje lá na Fátima sobre cantar ao vivo e esse discurso eu venho falando já há um tempo. Porque cantar ao vivo, num programa de manhã, não é fácil. E aí pegaram o que eu falei e botaram o assunto do Arthur [Aguiar], um cara que eu tenho maior carinho, respeito, como ator e cantor”, começou o artista em seus stories no Instagram.

O sambista pediu que as pessoas parem de “criar situações”. “E aí as pessoas estão pegando uma história que acontece com todo mundo, tem vezes que aquele não é nosso dia, é normal. Eu nunca falaria isso do Arthur, porque eu também sou cantor. Estou falando isso pra vocês pararem de criar situações.”

Por fim, Mumuzinho revelou sua torcida no “BBB 22″ e fez um apelo. “Outra coisa, parem de implicar com o garoto, o menino ganhou o ‘BBB’, o prêmio. Eu não torci pra ele, torci pro Douglas [Silva], mas que perseguição… Deixa o garoto fazer sucesso, mostrar o trabalho dele. Não vem pegar o que eu falei e emendar nisso. Eu falei de todos os cantores que cantam em programas de televisão”, finalizou.

Entenda o que rolou

Durante o “Encontro” de ontem, Mumuzinho criticou artistas que “querem fazer sucesso de qualquer jeito” e falou que a falta de talento é perceptível no ao vivo. O assunto repercutiu nas redes sociais, e os internautas disseram que foi uma indireta a Arthur Aguiar.

Mumuzinho fez crítica no 'Encontro' e web apontou indireta a Arthur Aguiar (Reprodução/Redes sociais)

“É o seguinte: hoje, as pessoas querem fazer sucesso de qualquer jeito e acham que o dinheiro compra o sucesso. Até compra, mas chega em um programa desse ao vivo, tem que mostrar, ou canta ou não canta”, disse Mumuzinho.

“Essa coisa de mentira, criar o cantor, não existe. Esse programa eu amo, a gente canta ao vivo e mostra se canta ou não canta. Pronto, falei”, disparou ele.

O assunto logo repercutiu nas redes sociais. Muitos apontam que Mumuzinho mandou indireta a Arthur Aguiar já que, em participação no programa, o ex-BBB foi muito criticado por desafinar ao cantar sua música “Fora da Casinha” e também virou assunto na web.