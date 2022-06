Mumuzinho fala sobre querer ‘sucesso de qualquer jeito’ e web aponta indireta a Arthur Aguiar

O sambista Mumuzinho participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta terça-feira (14). Após se apresentar, ele criticou artistas que “querem fazer sucesso de qualquer jeito” e falou que a falta de talento é perceptível no ao vivo. O assunto repercutiu nas redes sociais e os internautas dizem que foi uma indireta ao campeão do BBB22 Arthur Aguiar (veja as falas do sambista abaixo).

Seria uma indireta de Mumuzinho ao Arthur Aguiar no #Encontro?pic.twitter.com/QsPR0go24y — Oniverso Abominável (@Oniabominavel) June 14, 2022

“É o seguinte: hoje, as pessoas querem fazer sucesso de qualquer jeito e acha que o dinheiro compra o sucesso. Até compra, mas chega em um programa desse ao vivo, tem que mostrar, ou canta ou não canta”, disse Mumuzinho.

“Essa coisa de mentira, criar o cantor, não existe. Esse programa eu amo, a gente canta ao vivo e mostra se canta ou não canta. Pronto, falei”, disparou ele.

O assunto logo repercutiu nas redes sociais e muitos apontam que Mumuzinho mandou indireta a Arthur Aguiar. Em participação no programa, o ex-BBB foi muito criticado por desafinar ao cantar sua música “Fora da Casinha” e também virou assunto na web.

Na ocasião, internautas criticaram a voz do artista e citaram a “falta de presença” de Arthur no palco. Logo depois, o ex-BBB fez postagens no seu Instagram dizendo que iria focar “no que estava dentro” dele.

“A expectativa está lá em cima. A gente está muito empolgado, muito feliz, acreditando muito. E é aquilo, né? Se esse desejo está dentro do nosso coração, a gente tem que seguir, porque Deus não coloca nada no nosso coração que a gente não seja capaz de fazer. A gente tem que esquecer um pouco do que as pessoas estão dizendo e focar mais no que está dentro da gente. E é isso que estou fazendo. Estou muito feliz”, disse o artista.

Veja repercussão sobre a ‘indireta’ nas redes sociais:

mumuzinho macetando o arthur aguiar pic.twitter.com/BGC9DLb9QJ — mãe de moto (@neguindioo) June 14, 2022

MUMUZINHO SOLTOU O SHADEEEEEEE PRA ARTHUR AGUIAR AGORA KKKKKKKKKKK O HOMI VEIO GRANDÃO SEM MEDO — xiba (@_sunfloweerr) June 14, 2022

a shade que o Mumuzinho jogou pro Arthur Aguiar no #Encontro pic.twitter.com/KY5yUI9V7C — mateus (@tteux) June 14, 2022

Mumuzinho rasgou o verbo, a Fátima chegou a ficar sem graça! Kkkkkkkkkkkkkkkk

Ameiiiii demais!!!#Encontro #FátimaBernardes — Tullana Caetano (@TullanaCaetano) June 14, 2022

Mais polêmicas

Mumuzinho virou assunto nas redes sociais recentemente por dizer que já curtiu “muitas noitadas” com o filho de Faustão, João Guilherme. O apresentador perguntou se o filho era tímido quando estava longe dele, mas o sambista disse:

“O João é danado, mas agora ele tá devagar [risos]. Você não sabe, Faustão. Um dia a gente vai dar um rolé junto na noite, eu vou te levar no bar do Mumuzinho pra curtir. Esse cara é um dos caras mais simples que a gente encontra. Não é porque é seu filho não, mas é verdade”, declarou.

A carinha do João sendo elogiado: 😀😀😀 #FaustaoNaBand pic.twitter.com/poTlGMRQky — Faustão na Band ✨ (@faustaonaband) May 28, 2022

João Guilherme sorriu, mas demonstrou constrangimento com a fala de Mumuzinho, que seguiu com os elogios. “Esse cara é um dos caras mais simples que a gente encontra. Não é porque é seu filho não, mas é verdade. Eu posso falar das poucas vezes que eu já encontrei o João: a última vez foi no jogo da Seleção e ele lá, parou tudo. Eu fui lá falar com ele, que me deu atenção, o maior carinho. Não tem aquela coisa de ser filho do Faustão, simplicidade é o nome desse cara”, completou.

