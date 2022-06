Ex-namorado de Marcus Majella assume romance com advogada e se declara na web: ‘Meu amor’

Ex-namorado de Marcus Majella assume novo relacionamento com advogada (Reprodução/Redes sociais)

O publicitário Guilherme Castro, ex-namorado do comediante Marcus Majella, assumiu um novo romance. Em publicação nas redes sociais, ele se declarou a nova amada, a advogada Manuella Arouca, com um vídeo que mostra os dois em vários momentos românticos (veja abaixo).

No vídeo, o casal aparece fazendo muito chamego e com direito a beijinhos. Na legenda, Guilherme escreveu: “Feliz dia dos namorados, meu amor!.”

O publicitário e o comediante mantiveram um relacionamento por cerca de quatro anos e estão separados desde março passado. Desde o rompimento, eles deixaram de se seguir nas redes sociais.

O último registro de Majella e Guilherme juntos foi no último réveillon, quando eles passaram a virada do ano juntos em Berlim, na Alemanha. Na época, eles moravam juntos em um apartamento na Lagoa, no Rio de Janeiro.

O comediante, bastante conhecido pelo personagem Ferdinando, da série “Vai que Cola”, recentemente usou as redes sociais para detalhar seu processo de emagrecimento. Em postagem no Instagram, ele disse que perdeu 30 quilos.

“A retrospectiva da gata. 30 quilos [a menos]. Quando posto algo vejo sempre o comentário: ‘passa a receita pra gente’. Então, não existe milagre. Eu busquei ajuda médica, porque minhas taxas estavam muito alteradas. O foco, no meu caso, foi a saúde. Precisei mudar muitos hábitos para que minhas taxas voltassem ao normal (e voltaram)”, postou Majella.

