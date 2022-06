VÍDEO: Blue Ivy se esquiva de abraço do pai, Jay-Z, em jogo da NBA e viraliza nas redes sociais

Uma cena de carinho entre pai e filha acabou fazendo com que Blue Ivy, de 10 anos, filha e Beyoncé e Jay-Z, viralizasse nas redes sociais. Ela e o cantor estiveram na final da NBA, do Golden State Warriors contra o Boston Celtics, em São Francisco, nos Estados Unidos, na noite desta segunda-feira (13), e foi flagrada ao se esquivar de um abraço do pai (veja abaixo).

As imagens mostram quando Jay-Z percebe que está sendo filmado e abraça a filha, empolgado. Mas ele não esperava que a menina, visivelmente envergonhada, fosse tirar o braço dele.

A cena, que foi transmitida no telão, logo viralizou nas redes sociais. Uma das primeiras postagens foi feita pelo jornalista Phillip Lewis, no Twitter, que escreveu: “Para nós: Jay Z, a lenda do rap de todos os tempos... Para Blue Ivy: pai vergonhoso”, escreveu ele.

A semelhança entre Blue Ivy e a mãe também virou um dos assuntos mais comentados na web. E ela já demonstra que seguirá os caminhos dos pais, já que, em 2021, se tornou a segunda pessoa mais jovem a ganhar um Grammy na categoria Melhor Clipe por “Brown Skin Girl”.

Além dela, Beyoncé e Jay-Z também são pais dos gêmeos Sir e Rumi, de 5 anos.

Veja abaixo mais reações nas redes sociais sobre a ida de Blue Ivy ao jogo da NBA:

