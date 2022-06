Ana Maria Braga avisa que não vai apresentar ‘Mais Você’ no feriado; saiba o motivo

Ana Maria Braga avisou os telespectadores nesta quarta-feira (15) que não irá apresentar o “Mais Você” durante o feriado de Corpus Christi. Isso porque estará em Portugal para pagar uma promessa.

A loira fez questão de explicar a viagem. “Eu tenho uma promessa que eu fiz lá atrás, quando eu tive câncer a primeira vez na vida, de ir visitar a Nossa Senhora de Fátima lá em Fátima pelo menos uma vez por ano. E aí eu preciso sempre achar uma vaga na minha vida para poder ir lá”, disse ao final do programa.

“Então eu queria pedir licença para vocês porque nós vamos ter o feriado de Corpus Christi agora, amanhã. Então, a partir de amanhã, eu vou lá ver a Nossa Senhora de Fátima em Portugal, cumprir a minha promessa. É bem rapidinho, vou lá e vou orar por todos vocês”, completou.

Ana Maria afirmou volta na segunda-feira (20). Até lá, o programa será comandado por Fabricio Battaglini e Thalita Morete.

E por falar em Talitha Morete...

Talitha Morete apresentou o “É de Casa” no último sábado (11) e foi acusada de racismo nas redes sociais por ter pedido que uma convidada negra servisse cocadas para os demais participantes do programa.

Talitha contou que conheceu Silene - vendedora dos quitutes - quando estava fazendo as unhas em um salão de beleza. Decidiu, então, pedir que a mulher fosse ao matinal reproduzir a receita.

Quando as cocadas ficaram prontas, a apresentadora pegou a bandeja com os doces e a entregou para que Silene servisse todos que estavam no ambiente.

“Silene, a dona da cocada, vai fazer as honras da casa. Pode oferecer, por favor, que tá todo mundo querendo a sua cocada, tá Silene?”, disse Talitha Morete.

A mulher, então, se levantou e ofereceu a sobremesa para a apresentadora, que a abraçou.

Único apresentador negro do programa, Manoel Soares prontamente ficou em pé, pegou a bandeja das mãos da convidada e disse que ele mesmo iria oferecer a cocada aos presentes. “Vamos fazer o seguinte? Eu vou ser o seu garçom e você vai me orientar para quem eu vou servir, porque você não vai servir ninguém.”

Ontem, Talitha publicou em seu feed do Instagram um pedido de desculpas, assumindo que errou. Confira:

LEIA TAMBÉM: