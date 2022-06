Talitha Morete, do ‘É de Casa’, é acusada de racismo nas redes sociais

A apresentadora Talitha Morete, do “É De Casa”, da TV Globo, vem sendo acusada de racismo nas redes sociais. Isso porque no último sábado (11) ela pediu que uma convidada negra servisse cocadas para os demais participantes do programa.

Talitha contou que conheceu Silene - vendedora dos quitutes - quando estava fazendo as unhas em um salão de beleza. Decidiu, então, pedir que a mulher fosse ao matinal reproduzir a receita.

Quando as cocadas ficaram prontas, a apresentadora pegou a bandeja com os doces e a entregou para que Silene servisse todos que estavam no ambiente.

“Silene, a dona da cocada, vai fazer as honras da casa. Pode oferecer, por favor, que tá todo mundo querendo a sua cocada, tá Silene?”, disse Talitha Morete.

A mulher, então, se levantou e ofereceu a sobremesa para a apresentadora, que a abraçou.

Intervenção de Manoel Soares

Único apresentador negro do programa, Manoel Soares prontamente ficou em pé, pegou a bandeja das mãos da convidada e disse que ele mesmo iria oferecer a cocada aos presentes. “Vamos fazer o seguinte? Eu vou ser o seu garçom e você vai me orientar para quem eu vou servir, porque você não vai servir ninguém.”

Nas redes sociais, telespectadores criticaram a atitude de Talitha e deram início a uma discussão sobre racismo estrutural. Muitos destacaram - e elogiaram - o comportamento de Manoel, que impediu que a situação ao vivo prosseguisse.

Confira algumas das menções ao caso no Twitter:

Aula de como lidar com o racismo estrutural. Parabéns Manoel Soares 👏🏿 pic.twitter.com/CCBTKmjoJZ — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) June 13, 2022

Tem uma senhora (Negra) fazendo cocada no É de Casa.

Depois de feita, já na mesa c os convidados do programa, a repórter diz q agora ela vai servir a todos suas cocadas.

Manoel Soares, apresentador do programa (negro), levanta e diz: vc ñ vai servir nada. — ⭐️ Lula 13 ⭐️ (@RafaSCR) June 11, 2022

A naturalidade pertubadora com que Thalita Morete diz em tom condescendente "vai fazer as honras da casa, vai servir todo mundo,Cilene", enquanto senta na cadeira e entrega a bandeja a convida do programa, uma cozinheira negra, é pura violência, é puro racismo. — Nara Pinilla (@nara_pinilla) June 14, 2022

A apresentadora do É de casa, Thalita Morete tem que se retratar, o que ela fez foi feio demais, não façam isso NUNCA. — Nathalia (@nathy_0804) June 13, 2022

Já temos o pedidos de desculpas da Thalita Morete???#EdeCasa — Fabi Araujo (@FabiTheBest) June 14, 2022

Desculpas públicas

Nesta terça-feira (14), Talitha Morete usou suas redes sociais para pedir desculpas pelo episódio.

“Antes de vir aqui, a primeira coisa que fez foi falar com a Dona Silene e pedir desculpas para ela. Eu também preciso me desculpar com todas as pessoas, com o meu público, pela minha fala. Errei e não há nada a ser dito para justificar ou minimizar esse erro, a não ser me desculpar. Desde sábado, eu tenho refletido sobre o ocorrido. Eu tenho refletido sobre o lugar que ocupei nesse contexto. Como ser humano, como comunicadora, quero transformar esse episódio em aprendizado e num compromisso de vigília antirracista constante. É isso que posso e devo fazer. Aproveito para agradecer ao meu colega Manoel Soares pela sensibilidade e o cuidado com a Dona Silene. É muito importante quando estamos num grupo diverso que comprova como o mundo pode ser melhor quando inclui a todos. Muito obrigada”, escreveu em um post no Instagram.