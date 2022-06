Anitta é alvo de ataque de internauta e reage: ‘Vou dar block’

A cantora Anitta sofreu ataque de uma internauta e perdeu a paciência na noite da última terça-feira (14). A “fã” criticou o feed do Instagram da artista no Twitter, e a famosa não deixou barato.

“O Instagram mais feio de um artista que eu já vi na vida”, criticou a usuária, publicando uma captura de tela com as últimas publicações da Anitta.

A dona do hit “Envolver”, então, rebateu: “Caralho tu é chata pra caralho. Jesus vou dar um block. Chata a beça”, escreveu.

Caralho tu é chata pa caralho. Jesus vou dar um block. Chata a beça — Anitta (@Anitta) June 14, 2022

Festa junina de Anitta

Anitta esteve sob os holofotes na última quarta-feira (8) ao receber amigos e familiares em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para sua tradicional festa junina. O evento contou com quadrilha, comidas típicas, brincadeiras e até touro mecânico.

O cantor Mumuzinho e a influenciadora digital Gessica Kayane, a GKay, foram os primeiros a chegar na festa. Anitta foi às redes sociais para mostrar que ela e a amiga combinaram os looks. No feed do Instagram, a anfitriã postou uma série de cliques com a legenda “As fazendeiras do futuro”.

Também estavam entre os convidados da festa Juliette, Tico Santa Cruz e Lexa.

Anitta resolveu fazer a festa de um dia para o outro em comemoração à saúde do pai, Mauro Machado, que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e retirou um câncer. Assim, pediu que os convidados levassem comida e bebida para o evento.

“Decidimos aqui que a gente vai fazer a festa junina amanhã improvisada, para comemorar. Quem estava convidado me chama aqui no WhatsApp que eu falo com vocês. Quem for meu amigo de verdade e quiser aparecer, vem e traz alguns quitutes, comida típica, porque não vou ter tempo de resolver todas as comidas não, bebida também”, disse ela nos stories do Instagram.

“Mas a animação vai estar aí, alegria vai estar aí. A gente vai comemorar porque depois vou viajar e não vai dar tempo de fazer festa junina, e todo ano tem que ter. Só vem! Se você não me conhece não vem que eu vou barrar na porta, vou te expulsar daqui, não preciso nem repetir”, avisou.

LEIA TAMBÉM: