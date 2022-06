No ‘Encontro’, Ludmilla relembra como foi assumir sua bissexualidade: ‘Uma libertação’

Ludmilla falou no 'Encontro' sobre como foi se assumir bissexual (Reprodução/TV Globo)

A cantora Ludmilla participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (15), onde falou abertamente sobre sua bissexualidade. A cantora, que é casada com a ex-BBB e dançarina Brunna Gonçalves, lembrou como foi difícil guardar esse segredo no início da carreira e como se sentiu quando finalmente se assumiu: “Uma libertação”.

Ludmilla participava de um bate-papo ao lado de Marcos Mion sobre a novela “Pantanal”, quando Fátima Bernardes falou sobre a revelação de que o personagem Tadeu, vivido por José Loreto, não é filho de José Leôncio (Marcos Palmeira). A apresentadora do matinal disse como deve ser difícil guardar um segredo desses pela vida toda, quando a cantora revelou:

“Eu tinha um segredo que deixava guardado. Antes de me assumir [bissexual] era um segredo”, disse ela (veja abaixo).

Em seguida, a cantora falou sobre como se sentia com a situação: “Era horrível, eu acordava todo dia e minha mãe me chamava eu achava que alguém já estava sabendo. Todo telefonema e mensagem de alguém que trabalha comigo era uma apreensão. Foi uma libertação [poder revelar]. Vocês não têm noção”, destacou.

No programa, ela também cantou a música “Maldivas”, que escreveu em homenagem a Brunna. As duas estão juntas desde 2018 e se casaram em 2019 em uma cerimônia surpresa organizada pela cantora. Elas aproveitaram a lua de mel exatamente nas Ilhas Maldivas.

Intimidades

Ludmilla e Brunna Gonçalves são casadas desde 2019 (Foto: Reprodução/Instagram)

Ludmilla e Brunna vira e mexe viram assunto nas redes sociais por revelarem detalhes de sua intimidade como casal. Recentemente, em um episódio do programa ‘Prazer Feminino’, apresentado por Marcela Mc Gowan e Karol Conká no GNT, a ex-BBB falou sobre sexo oral e a primeira vez das duas.

“Eu tinha muita vergonha”, disse Brunna, que continuou. “Eu nunca me senti a vontade no sexo hétero. Depois que me descobri [bissexual], minha vida mudou. Eu pensei: ‘Como eu passei 26 anos da minha vida aceitando aquilo que eu recebia?’”, contou..

Tanto a funkeira quanto a dançarina já falaram publicamente sobre o desejo que têm em aumentar a família. A ex-BBB diz que ela pretende gerar um filho das duas “em breve”.

