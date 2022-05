Ex-BBB Brunna fala sobre planos de ter filhos com Ludmilla: ‘Meu sonho de vida’

Brunna Gonçalves fala sobre planos de aumentar a família com a cantora Ludmilla (Reprodução/Instagram)

A ex-BBB Brunna Gonçalves falou sobre os planos de ter filhos com a mulher, a cantora Ludmilla. Em entrevista ao canal do YouTube do influenciador Matheus Mazzafera, a também bailarina, de 30 anos, destacou que pretende aumentar a família em breve (assista abaixo).

“É o meu sonho de vida”, disse Brunna, que destacou que já discutiu sobre o assunto com a mulher e que ela mesma deve engravidar. “Eu vou gerar”, afirmou.

A jovem, que foi apontada como a “planta” do BBB22, não deu uma data exata para quando começa a planejar a gravidez, mas ressaltou que ela deve ocorrer logo. “Esse ano... [não]. Daqui a pouco”, disse.

Anteriormente, Ludmilla já havia revelado em entrevista ao influenciador que a conversa sobre maternidade tem se tornado mais frequente entre o casal.

LEIA TAMBÉM:

Ex-BBB Jessi diz ser vítima de ataques racistas após criticar vitória de Arthur: ‘Discursos de ódio’

As duas estão juntas desde 2018 e se casaram em 2019 em uma cerimônia surpresa organizada pela cantora. Elas aproveitaram a lua de mel nas Ilhas Maldivas.

A entrevista com Brunna foi feita pelo influenciador durante os bastidores do Baile da Vogue, que teve início na noite da última sexta-feira (29), no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Ex-BBB Brunna Gonçalves e seu vestido no Baile da Vogue 2022 (Reprodução/Instagram)

Na ocasião, a ex-BBB também falou sobre o look escolhido para o evento, um conjunto azul brilhante, com uma saia preta grafitada com a frase “Favela Vive”.

Intimidade

Brunna Gonçalves já agitou a internet ao falar sobre sua intimidade com Ludmilla em um episódio do programa ‘Prazer Feminino’, apresentado por Marcela Mc Gowan e Karol Conká no GNT.

As duas também já fizeram parte das edições anteriores do reality, sendo a Marcela na edição 20, e Karol na 21.

“Eu tinha muita vergonha”, falou Brunna sobre o sexo oral. “Eu nunca me senti a vontade no sexo hétero. Depois que me descobri [bissexual], minha vida mudou. Eu pensei: ‘Como eu passei 26 anos da minha vida aceitando aquilo que eu recebia?’”

“Eu não sabia de nada e na minha primeira vez, eu fiquei assim: ‘Meu Deus, como que eu começo? Como é isso? Eu não sei’”, contou Brunna, que revelou ter assistido filmes adultos para aprender como fazer sexo oral em uma mulher.