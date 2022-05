Ex-BBB Jessi diz ser vítima de ataques racistas após criticar vitória de Arthur: ‘Discursos de ódio’

A ex-BBB Jessilane Alves afirma que vem sofrendo ataques racistas após criticar a vitória de Arthur Aguiar no BBB22, da Globo. Em postagem nas redes sociais, Jessi, como é conhecida, desabafou sobre os comentários preconceituosos e de ódio dos quais tem sido alvo.

“Quem me acompanha, conhece a minha trajetória lá dentro [do BBB22], sabe como eu sou, mas eu recebi mensagens dos meus administradores que, além dos comentários ofensivos, eu também estou recebendo ataques racistas e discursos de ódio”, desabafou a jovem, que é professora de biologia.

“Eu falei da reviravolta e estava em paz e tranquila com o que falei [sobre a vitória de Arthur]. Realmente estou em paz e tranquila com o que falei, porque eu não ofendi ninguém. A única coisa que eu fiz foi expor a minha opinião, como eu já vinha fazendo no programa”, disse a ex-BBB.

Ela afirmou que os ataques configuram um crime e por isso vai acionar a Justiça. “Eu continuo não lendo os comentários, continuo não acompanhando porque não me agrega, mas meus administradores estão e todas essas pessoas serão responsabilizadas”, contou Jessi, que destacou que pediu para que seus fãs não entrem em debate com pessoas que estejam sendo racistas:

“Eu disse para eles não entrarem nessa discussão, não darem palco, não responderem a esses comentários.”

Novas experiências

Jessi, que foi a 14ª eliminada, foi a última mulher a deixar o programa. Seguindo os passos de João, que participou do “BBB 21″ e trocou seus dias na escola por trabalhos na TV, ela disse que não pretende voltar para a sala de aula tão cedo, pois quer viver novas experiências.

“Eu não pretendo voltar para a sala de aula em um primeiro momento. Eu quero aproveitar outras experiências que o programa vai me trazer daqui para frente. Mas quero, sim, continuar na área da educação, falando da Libras”, contou a ex-sister durante participação no “Mais Você”.