Ludmilla fala sobre ter filhos com a bailarina e ex-BBB Brunna Gonçalves. (Reprodução/Instagram)

Em entrevista ao Canal de Matheus Mazzafera no YouTube, a cantora Ludmilla falou sobre a possibilidade de ter um filho com a dançarina Brunna Gonçalves em breve.

A artista de 26 anos contou sobre o desejo de ser mãe, além falar sobre as conversas que vem tendo com a dançarina sobre filhos. O bate-papo foi ao ar nesta terça-feira (5).

Veja mais: Iza será a próxima atração da festa no ‘BBB 22′: “Nessa reta final está todo mundo precisando de ânimo”, diz a artista

“A gente tem vontade de ter filhos. Ultimamente, a gente está conversando mais sobre. Vem aí!”, contou Ludmilla a Matheus.

Confira a entrevista na íntegra:

Brunna Gonçalves, a dançaria e esposa de Ludmilla, deixou o ‘BBB 22′ com 66,73%, sendo a quinta eliminada do reality.

O casal de artistas estão juntas desde 2019 e constantemente compartilha seus momentos nas redes sociais.

A intimidade de Brunna e Ludmilla

Brunna Gonçalves agitou a internet ao falar sobre sua intimidade com Ludmilla em um episódio do programa ‘Prazer Feminino’, apresentado por Marcela Mc Gowan e Karol Conká no GNT.

As duas também já fizeram parte das edições anteriores do reality, sendo a Marcela na edição 20, e Karol na 21.

“Eu tinha muita vergonha”, falou Brunna sobre o sexo oral. “Eu nunca me senti a vontade no sexo hétero. Depois que me descobri [bissexual], minha vida mudou. Eu pensei: ‘Como eu passei 26 anos da minha vida aceitando aquilo que eu recebia?’”

“Eu não sabia de nada e na minha primeira vez, eu fiquei assim: ‘Meu Deus, como que eu começo? Como é isso? Eu não sei’”, contou Brunna, que revelou ter assistido filmes adultos para aprender como fazer sexo oral em uma mulher.

Explorando mais fundo ainda a intimidade do casal, Brunna falou:

“Eu amo o cheiro da pepec* da ‘mozão’ [Ludmilla]. Quando acaba, eu fico assim: ‘Ai, que cheirinho maravilhoso, meu Deus’. Não gosto nem de lavar o rosto, gosto de ficar sentindo aquele cheiro em mim” contou a bailarina.