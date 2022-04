Iza será a próxima atração da festa no ‘BBB 22’: “Nessa reta final está todo mundo precisando de ânimo”, diz a artista

Nesta quarta-feira (6), a estrela que comandará a atração da festa na casa mais vigiada do Brasil é ela: a cantora Iza, dona de si mesma!

Declarada fã do ‘Big Brother Brasil’, a artista marcará presença entre os brothers, que não imaginam a surpresa.

Com um show exclusivo no ‘BBB 22′, Iza trará seu repertório de músicas que lançou durante sua carreira. A cantora de 31 anos publicou em suas redes sociais o anúncio de sua participação no reality, com a atração de música.

Em conversa com a Globo, Iza falou sobre a preparação de sua performance. A artista já se apresentou três vezes no programa e não escondeu a felicidade por marcar presença no reality mais uma vez.

“Essa é a quarta vez que eu canto no ‘BBB’ e sempre fico muito feliz em ser convidada”, contou a cantora.

Iza se candidatou para fazer parte da equipe do ‘BBB’

Além de falar sobre a alegria que é estar de volta, Iza relembrou de quando se candidatou para se tornar parte da equipe do reality:

“Para quem já enviou currículo para ser da equipe do BBB e já passou pela sensação de poder trabalhar no programa, é muito incrível estar lá cantando.”

“Lembro que eu neguei essa vaga porque eu tinha acabado de criar o meu canal no YouTube e, na hora, senti que estava fechando as portas para o ‘BBB’. E, na verdade, as portas do ‘BBB’ sempre estiveram abertas para mim, então é muito legal fazer parte disso”, completou.

Levar ânimo na reta final

A cantora revelou que seu intuito nesta apresentação é levar ânimo e fé para os confinados, pois acredita que não deva ser fácil ter os limites testados todos os dias dentro de uma casa.

“Nessa reta final está todo mundo precisando de um pouco de ânimo e de fé. Não consigo imaginar o que é ficar confinada em uma casa, sendo testada todos os dias, lidando com seus limites e morrendo de saudades de casa. Então, espero muito que esse show seja um respiro para a galera que está lá.”

Essa será mais uma das surpresas aos brothers, que já enfrentam outra fase do programa.