Brunna Gonçalves fala sobre primeira vez com Ludmilla

A dançarina Brunna Gonçalves comentou sobre a primeira vez em que beijou sua atual esposa, Ludmilla. Ela explicou que somente após o beijo começou a questionar sua sexualidade - até então, considerava-se heterossexual.

“Desde quando a gente acabou de beijar a gente já sabia que… eu olhei pra ela e pensei: ‘f*deu e agora?’. Quando eu acabei de beijar ela eu fui pra casa e eu fiquei: ‘sou sapatão. Sou sapatão, beijei mulher, sou sapatão’. E eu gostei de ser sapatão, e agora? Ai que merd*, demorei 20 e sei lá quantos anos na minha vida, poderia ter sido antes”, falou a dançarina, em entrevista ao podcast PodDelas. Foi quando se deu conta de que era, na verdade, uma mulher bissexual.

Brunna também contou que a cantora foi a primeira mulher que tinha beijado na vida. “Ela foi a primeira. Tinha menos de um mês que a gente tinha ficado e eu falei: a gente vai casar, a gente vai ter uma família. E casei”, disse na mesma entrevista.

Além de já ter se tornando um rosto conhecido por estar entre as dançarinas de Ludmilla, Brunna ganhou fama nacional ao participar da edição 2022 do “Big Brother Brasil”.

Premiação

Recentemente, Ludmilla foi indicada ao BET Awards 2022. A carioca foi indicada na categoria de Melhor Artista Internacional e é a única artista da América do Sul finalista este ano.

“É exatamente assim que eu estou agora: sem palavras! Eu não poderia receber presente melhor nesse ano que completo 10 anos de carreira. São anos de luta e dificuldade mas também de muita alegria e momentos bons como esse”, celebrou Ludmilla, através de suas redes sociais.

Ela concorre ao prêmio com nomes como Dave (Reino Unido), Dinos (França), Fally Ipupa (República Democrática do Congo), Fireboy DML (Nigéria), Little Simz (Reino Unido), Tayc (França), Tems (Nigéria) e Major League DJz (África do Sul).

O Black Entertainment Television realiza anualmente a maior cerimônia do mundo para celebrar personalidades negras.

