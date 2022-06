Mãe de Lucas Lucco revela ‘antes e depois’ após estilo de vida fitness e impressiona seguidores

Karina Lucco, de 47 anos de idade, estudante universitária e mãe do cantor Lucas Lucco, de 31 anos, compartilhou um registro em suas redes sociais mostrando o “antes e depois” de uma transformação corporal. Ela obteve os resultados após mudar seu estilo de vida há cinco anos.

Na foto à esquerda, Karina aparece em sua forma antiga, usando um short jeans e cabelo para o lado. Já no registro à direita, a estudante universitária revela seu porte físico mudado após aderir ao estilo de vida fitness, usando um biquíni em uma selfie à frente do espelho com os cabelos soltos.

“A cor do cabelo ‘tá’ parecido! Só! Segundou! Vamos”, escreveu Karina na legenda da foto no Instagram. Após a publicação na rede social, a mãe de Lucas Lucco impressionou os internautas com a mudança, que deixaram diversas mensagens ao se depararem com o resultado da estudante.

Reação dos internautas nas redes sociais

Alguns seguidores de Karina se revelaram inspirados a uma mudança de vida, após interpretar o registro como uma forma de incentivo. “Minha inspiração. Foco e determinação e eu chego lá”, comentou uma das seguidoras.

“Quantos quilos você perdeu? Você fez eu repensar na minha vida e na minha saúde corporal”, escreveu outra internauta na foto. Karina recebeu diversos elogios após os resultados obtidos, uma das seguidoras registrou: “Perfeita! Tudo é possível quando se tem força de vontade. Linda e inspiradora”.

Já no ritmo de mudanças, Karina Lucco revelou ter feito reposição hormonal em abril deste ano. Em um vídeo publicado, a mãe do cantor falou sobre como foi influenciada de forma positiva ao aderir a reposição hormonal, até mesmo a libido.

“Você se esconde do seu marido. Isso é triste, mas convivi com isso durante muito tempo, achando que era normal. Comecei a fazer reposição e fui mudando aos poucos”, disse Karina Lucco.