Xuxa Meneghel será mãe de adolescente em nova série da Disney Plus

Nada de rainhas e princesas, a nova personagem de Xuxa Meneghel será uma mãe de adolescente, que vai protagonizar “Tarã”, a nova série brasileira da Disney Plus.

Segundo o Jornal O Globo, a rainha dos baixinhos vai dar vida a uma mãe de uma menina de 14 anos descendente do povo originário da Amazônia. Na trama, ela ainda vai trabalhar como farmacêutica na indústria de remédios fitoterápicos.

Em “Tarã”, produção ainda em desenvolvimento, a personagem de Xuxa Meneghel viaja para a Amazônia para fazer uma pesquisa profissional e acaba se envolvendo com um morador da região, mas, após engravidar, decidiu voltar para o Rio de Janeiro e criar a filha sozinha.

Depois disso, a série da Disney Plus deve ter uma passagem de tempo e mostrar a filha de Xuxa na adolescência e, ao menstruar pela primeira vez, ela recebe um chamado do seu povo para retornar à tribo, que fica na fronteira com o Peru.

LEIA TAMBÉM: Cartolouco confirma que vai processar pai de MC Gui após briga no ‘Power Couple’

O tema central da produção fala sobre a destruição da natureza e, sem levar para o mundo mágico das histórias infantis, “Tarã” vai explorar assuntos relevantes para a sociedade, como a devastação das florestas e a invasão de terras indígenas.

Com roteiro de Anna Lee (“Ilha de Ferro”), a produção da Disney Plus terá oito episódios. Além de Xuxa, a série contará com outros nomes, mas, até o momento, o elenco está sendo escalado para dar início à produção em julho. Desenvolvida pela produtora A Formata, a série será gravada no Acre, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Vale lembrar que além da Disney, Xuxa Meneghel segue no comando do reality show “Caravana das Drags”, que é uma produção do Amazon Prime Video e também está produzindo um documentário sobre sua vida para o Globoplay, que terá a participação de Marlene Mattos, sua ex-diretora e ex-empresária, e Marcelo Ribeiro, com quem contracenou em “Amor, Estranho Amor”.

LEIA TAMBÉM: Entenda como a origem de Ms. Marvel está ligada ao titã Thanos